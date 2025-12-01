”Vi behöver hitta en riskfördelning”

Emelie Mannheimer, vd United Spaces, om att coworking skapar attraktivitet i fastigheter och att fastighetsägare och coworkingaktörer måste hitta en väg framåt för att stärka varandras affärer.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Mäktigast 2025 – Dags för 10 topplaceringarna
Nu redovisas placeringarna 9–50.
Areim bakom stort köp ute i Europa
Den uthyrningsbara ytan uppgår till 424.000 kvm.
”De flesta koncept är för lika i dag”
Johan Almquist, vd A house, tror på en breddning av kontorsplatslösningar i framtiden och att fastighetsägarnas egna coworkingkoncept kommer att öka på kort sikt.
Coworking-vd lämnar – CFO tar vid
Lämnar vd-rollen efter snart fyra år.
Årets vinnare i Sweden Green Building Awards
Vinnarna i åtta klasser. Se bilder.
Planerar bygga nytt fängelse med 500 platser
Kan bli ett av Sveriges största. Ska även ha förutsättningar för att bli dubbelt så stort.
Niam säljer i Skåne för 485 mkr
13 fastigheter ingår i transaktionen.
Walljaeger rekryteras för att finna nya affärer
Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.
”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”
Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.
Nya Lynea utökar med 08-köp
Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”
Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.