Vest Green Property vill utveckla 15.750 kvm i Falkenberg

Falkenbergs kommun kommer teckna ett reservationsavtal som möjliggör etableringen av två innovativa verksamheter på Vinbergs hed. Det är fastighetsutvecklaren Vest Green Property AB som planerar att uppföra verksamhetsbyggnader för framställning av ekologiskt flytande gödselpreparat samt för vertikal inomhusodling av örter och sallad.

Annons

Det aktuella området omfattar cirka 50.500 kvadratmeter av fastigheten Jonstorp 1:1. De planerade byggnaderna beräknas totalt omfatta cirka 15.750 kvadratmeter byggnadsarea, fördelat på två verksamhetsanläggningar med tillhörande kontors- och personalutrymmen. Utbyggnaden av odlingsanläggningen väntas ske i flera etapper.

– Det är mycket positivt att vi fortsätter se intresse för etableringar inom de gröna näringarna och hållbara livsmedelslösningar. Denna etablering kan bidra till både arbetstillfällen och innovationskraft i kommunen, säger Emma Carlström, näringslivschef, Falkenbergs kommun.

Kommunstyrelsen ordförande Per Svensson välkomnar Ecoprompt till Falkenberg.

– Det här är en positiv och välkommen etablering i Falkenberg. Vi behöver bredda oss för etableringar inom kunskapsintensiva och hållbara branscher och detta är ett bra steg på vägen. Välkommen till Falkenberg, jag ser fram emot att besöka anläggningen när den är igång.

Vest Green Property AB är ett nystartat bolag som ska äga och förvalta fast egendom och har sitt säte i Varberg. Styrelseledamot är Jörgen Andersson.

Ecopromt är ett privatägt företag i Falkenberg med lång erfarenhet av odling. Verksamheten består av två delar: gödningsmedlet Econitrate, godkänt för ekologisk odling och utvecklat för kretslopp och minskad övergödning, samt Noviora, som bedriver vertikal inomhusodling av örter, sallad och bladgrönsaker. Genom att kombinera dessa satsar Ecopromt på resurseffektiv livsmedelsproduktion.

Enligt avtalet ska köparen lämna in en bygglovsansökan senast nio månader efter signerat avtal. Byggnationen ska därefter påbörjas inom åtta månader från det att nödvändiga tillstånd, inklusive fastighetsbildning, vunnit laga kraft. Falkenbergs kommun får en ersättning för marken på cirka 10 miljoner kronor. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:04

Känd trio satsar ihop – fokus på handelsfastigheter

” Vi kommer att bygga ett fastighetsbolag där kvalitet, kundfokus och långsiktighet är ledord”.

”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”

Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.

Sista chansen: Gratis nedladdning av magasin

Erbjudandet gäller endast november månad ut.

Nya Lynea utökar med 08-köp

Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
Krönika

”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”

Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.

Så mycket höjs hyrorna i Stockholm

Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.
Topplista

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 17–50.

Pizza Hut i rekonstruktion

25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.

SHF slår till och köper 27.000 kvm handel

Stora livsmedelskedjor och kända lågpriskedjor är hyresgäster.

Nivika vill höja hyrorna med upp till 65%

Extremt anser Hyresgästföreningen om yrkandet. Förhandlingarna har strandat.

Börsbolaget försvarar och motiverar höjningen

Ny strategi vid Castellum

Vd Pål Ahlsén berättar.

Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor

Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.

”Vi jagar inte kvadratmeter”

Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.

Hovrätten: Ersättningslokal bedömdes godtagbar

Corem i process i hovrätten. Kostsam smäll för hyresgästen.

EQT gör rekordaffär

Har på några få år byggt en betydande logistikportfölj i USA.

 Tillbaka till förstasidan