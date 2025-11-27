Vest Green Property vill utveckla 15.750 kvm i Falkenberg

Falkenbergs kommun kommer teckna ett reservationsavtal som möjliggör etableringen av två innovativa verksamheter på Vinbergs hed. Det är fastighetsutvecklaren Vest Green Property AB som planerar att uppföra verksamhetsbyggnader för framställning av ekologiskt flytande gödselpreparat samt för vertikal inomhusodling av örter och sallad.

Det aktuella området omfattar cirka 50.500 kvadratmeter av fastigheten Jonstorp 1:1. De planerade byggnaderna beräknas totalt omfatta cirka 15.750 kvadratmeter byggnadsarea, fördelat på två verksamhetsanläggningar med tillhörande kontors- och personalutrymmen. Utbyggnaden av odlingsanläggningen väntas ske i flera etapper.

– Det är mycket positivt att vi fortsätter se intresse för etableringar inom de gröna näringarna och hållbara livsmedelslösningar. Denna etablering kan bidra till både arbetstillfällen och innovationskraft i kommunen, säger Emma Carlström, näringslivschef, Falkenbergs kommun.

Kommunstyrelsen ordförande Per Svensson välkomnar Ecoprompt till Falkenberg.

– Det här är en positiv och välkommen etablering i Falkenberg. Vi behöver bredda oss för etableringar inom kunskapsintensiva och hållbara branscher och detta är ett bra steg på vägen. Välkommen till Falkenberg, jag ser fram emot att besöka anläggningen när den är igång.

Vest Green Property AB är ett nystartat bolag som ska äga och förvalta fast egendom och har sitt säte i Varberg. Styrelseledamot är Jörgen Andersson.

Ecopromt är ett privatägt företag i Falkenberg med lång erfarenhet av odling. Verksamheten består av två delar: gödningsmedlet Econitrate, godkänt för ekologisk odling och utvecklat för kretslopp och minskad övergödning, samt Noviora, som bedriver vertikal inomhusodling av örter, sallad och bladgrönsaker. Genom att kombinera dessa satsar Ecopromt på resurseffektiv livsmedelsproduktion.

Enligt avtalet ska köparen lämna in en bygglovsansökan senast nio månader efter signerat avtal. Byggnationen ska därefter påbörjas inom åtta månader från det att nödvändiga tillstånd, inklusive fastighetsbildning, vunnit laga kraft. Falkenbergs kommun får en ersättning för marken på cirka 10 miljoner kronor. Köparen bekostar fastighetsbildningen.