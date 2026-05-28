Verisure utökar till 1 600 kvm hos Fastpartner i Haga Norra

Fastpartner har tecknat ett nytt femårigt hyresavtal med Verisure, världens ledande leverantör av professionellt övervakade säkerhetstjänster sett till antal betjänade kunder, på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Verisure utökar sin förhyrda yta från cirka 700 kvm till totalt 1 600 kvm.

Kontoret beräknas vara klart för inflyttning sommaren 2026.

– Vi är mycket glada över att Verisure har valt att växa med oss på Råsundavägen i Haga Norra. Deras expansion är ett tydligt bevis på att både stadsdelens attraktivitet, och byggnadens omfattande serviceutbud tillsammans med flexibla, moderna kontorsmiljöer, lockar, säger Mats Ekelid, Förvaltare på Fastpartner.

Det nya kontoret är utformat med fokus på samarbete, möten och gemensamma arbetsytor.

– Råsundavägen i Haga Norra är en strategiskt viktig plats för vår verksamhet. Med det nya kontoret skapar vi en arbetsmiljö som stärker vår kultur och underlättar samarbete i vardagen, vilket leder till bättre produktivitet och medarbetarengagemang, säger Elizabeth Henry Alici, Nordic HR- & Communication director, Verisure.

Råsundavägen 4 &12 i Haga Norra ligger i det som med rätta anses vara Stockholms andra city. Här arbetar idag nästan 40 000 personer. Kollektivtrafiken är ypperlig, bara 7 minuter med pendeltåg från T-centralen och 4 minuter från Odenplan. Här blandas bostäder, kontor med ett brett utbud av handel och service. Innerstadskaraktären är tydlig, med tät stadsbebyggelse.