Verdion satsar vid Södra Porten i Botkyrka

Den paneuropeiska logistikfastighetsspecialisten Verdion har säkrat en fastighet sydväst om Stockholm, vid Södra Porten i Botkyrka, för utveckling av ett nytt nav för stadsnära logistik inom ramen för fonden VELF 2 (Verdion European Logistics Fund 2). Totalt handlar det om 21 716 kvm stor byggnad.

Fastigheten om 29 400 kvm ligger i Eriksbergs verksamhetsområde, en del av Södra Porten i Botkyrka kommun. Här utvecklas 21 716 kvm under företagets varumärke LiteHub, ett koncept inriktat på urbana verksamhetslokaler.

Den färdiga fastigheten består av nya lokaler med lager i markplan och på entresol samt kontorsutrymme. Den riktar sig till lokala små och medelstora företag samt nationella aktörer som vill utöka sin närvaro i Stockholmsregionen. Byggnation planeras omgående och fastigheten beräknas vara inflyttningsklar under andra kvartalet 2027. Fastigheten kommer att utvecklas med höga design- och hållbarhetskrav och siktar på certifieringen BREEAM Excellent.

– Förvärvet ligger i linje med VELF 2-fondens strategi. Läget ligger strategiskt intill E4/E20, med anslutning till tunnelbana och kommande Tvärförbindelse Södertörn. Tomten utgör dessutom den första etableringen i det framväxande kommersiella klustret Södra Porten, i ett område där utbudet av moderna lokaler är lågt. Vårt koncept LiteHub utvecklas för att tilltala ett brett spektrum av verksamhets- och logistikaktörer, med höga krav på gestaltning och hållbarhet. Det här förvärvet blir ett starkt tillskott till fonden och sätter tonen för ytterligare VELF 2-förvärv i Sverige, säger Fredrik Salman, Investment Director, Nordics, på Verdion.

VELF 2 drar nytta av Verdions vertikalt integrerade team och tekniska expertis för value-add-investeringar på nyckelmarknader i Tyskland, Nederländerna, Sverige och Danmark. Fondens kapitalresning stängde i slutet av 2024 med mer än 300 miljoner euro i eget kapital och är nu väl framskriden i sin kapitalallokering.

– Det här är fondens tredje förvärv på kort tid, en betydande kapitalallokering under de första månaderna av vår investeringsperiod som kompletterar nyligen genomförda förvärv i Köln och Köpenhamn. Vi fokuserar på att allokera resterande kapital under året, med inriktning på tekniskt utmanande och strategiskt belägna möjligheter nära stora befolkningscentrum, säger Simon Walter, Executive Director, Investment Management, på Verdion.

