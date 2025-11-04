Vendus köper från Arwidsro för 272 mkr

Arwidsro har ingått avtal med Vendus om att sälja fyra fastigheter i Norets handelsområde i Mora samt två fastigheter i Strandplans handelsområde i Stenungsund. Överenskommet fastighetsvärde är 272,5 miljoner kronor.

Arwidsro biträddes av Catella och Skierfe Advokatfirma. Vendus biträddes av Panreal och Wigge & Partners samt Tellus Tax.

Affären gäller fastigheterna Noret 88:51, Noret 86:19, Noret 86:20 och Noret 58:22 i Mora samt fastigheterna Stenung 1:108 och Stenung 4:52 i Stenungsund.

– Försäljningen ligger i linje med vår strategi att aktivt förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd. Vi uppskattar den trevliga och smidiga processen med Vendus och ser positivt på att fastigheterna får en långsiktig ägare med tydligt fokus på dagligvaruhandel och lokal utveckling av handelsplatser, säger Gustav Lilliehöök, transaktionschef Arwidsro.

Försäljningen sker genom bolagsöverlåtelse och frånträdet sker den första december. Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om 15.000 kvm och största hyresgäster är Willys, STC och Stenungsunds kommun.

Fastigheternas sammanlagda hyresintäkt uppgår till 25,4 mkr med en WAULT om 2,3 år per första december 2025. Överenskommet fastighetsvärde är 272,5 mkr. Försäljningarna sker i linje med bokfört värde.

– Vi är glada över att få fortsätta växa bolaget med två fina förvärv samt att få utöka samarbetet med Axfood genom de två Willys butiker som nu adderas till portföljen, säger Mattias Bülow, vd Vendus.