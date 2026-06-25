Vendus köper fyra handelsfastigheter

Vendus fortsätter sin expansion genom avtal om förvärv av ytterligare fyra handelsfastigheter. Förvärven omfattar ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om cirka 170 miljoner kronor. De förvärvade fastigheterna är belägna i olika delar av landet, från Vilhelmina i norra Sverige till Älmhult, Ekerö och Munkedal i södra och mellersta Sverige.

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Fastigheterna utgörs av väletablerade handelsfastigheter med starka hyresgäster och stabila kassaflöden, vilket kompletterar Vendus befintliga bestånd väl.

De förvärvade fastigheterna är belägna i olika delar av landet, från Vilhelmina i norra Sverige till Älmhult, Ekerö och Munkedal i södra och mellersta Sverige. Hyresintäkterna härrör till nära 100 procent från dagligvaruhandel, med etablerade aktörer som Coop, Hemköp och Ica som hyresgäster.

– Affärerna är ett tydligt resultat av ett långsiktigt och målmedvetet arbete där vi har byggt upp Vendus till en attraktiv plattform inom dagligvaru- och handelsfastigheter. Dessa förvärv kompletterar den större portföljtransaktion vi genomförde tidigare i juni och visar att vi fortsätter att leverera på vår tillväxtstrategi, säger Mattias Bülow, vd för Vendus.

Förvärven i korthet:

  • Vilhelmina – Strategiskt belägen fastighet i Vilhelmina. Fastigheten är fullt uthyrd, och utöver en Ica Supermarketbutik, inrymmer fastigheten bland annat Handelsbanken, Trafikverket och Arbetsförmedlingen.
  • Munkedal – Ortens största livsmedelsbutik, med Hemköp som ensam hyresgäst. Fastigheten är fullt uthyrd på ett nytt tioårigt hyresavtal.
  • Älmhult – Centralt belägen handelsfastighet med Coop som ankarhyresgäst. Fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående avtalstid om 5,5 år. Fastigheten kompletteras av hyresgäster som Ikea och restaurangverksamhet.
  • Ekerö – Fullt uthyrd handelsfastighet med Ica Nära som ensam hyresgäst på Färingsö i Stockholmsregionen.

Efter tillträdet av ovan fastigheter samt tidigare kommunicerade portföljförvärv från ICA Fastigheter och Trecore Fastigheter uppgår Vendus underliggande fastighetsvärde till cirka 6,5 miljarder kronor. Cirka 82 procent av hyresintäkterna kommer från dagligvaruhandel och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 98 procent.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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