Vendus köper för 470 mkr från Gotska i Erikslund

Vendus har tecknat avtal om förvärv av en handelsplats i Västerås. Förvärvet omfattar en uthyrbar area om 15 700 kvm. Säljare är Gotska. Priset är cirka 470 miljoner kronor. Vendus når därmed ett bestånd om 7 miljarder kronor.

Nordanö var rådgivare till säljaren.

Fastigheten är belägen i Erikslund, ett av Sveriges ledande externhandelslägen med över 10 miljoner besökare årligen och exponering mot E18.

Handelsplatsen har 100 procent uthyrningsgrad och genomsnittlig återstående avtalstid på drygt nio år. City Gross utgör den största hyresgästen och övriga hyresgäster inkluderar Nordic Wellness, Dormy, Blomsterlandet och Däckia.

Handelsplatsen, som uppfördes mellan 2015 och 2024, har lågt underhållsbehov och hög energieffektivitet.

– Förvärvet linjerar med vår strategi med fokus emot dagligvaru- och handelsfastigheter. Under de senaste åren har vi byggt en attraktiv plattform som ger oss tillgång till den här typen av affärer. Vi ser fortsatt goda investeringsmöjligheter, har en stark förvärvspipeline inför hösten och kommer samtidigt att fortsätta utvärdera strategiska alternativ för Vendus fortsatta utveckling, säger Mattias Bülow, vd för Vendus.

Efter transaktionen och tillträde av tidigare kommunicerade portföljförvärv från Ica Fastigheter och Trecore Fastigheter, uppgår Vendus underliggande fastighetsvärde till strax över 7 miljarder kronor. Cirka 79 procent av hyresintäkterna kommer från dagligvaruhandel och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 98 procent.

Skierfe Advokatfirma har bistått Vendus i den legala rådgivningen för transaktionen.