Vendus hyr ut – och blir grönare

Vendus har tecknat flera nya långsiktiga hyresavtal som stärker bolagets portfölj i Mora, Töcksfors och Västerås. Uthyrningarna är ett resultat av Vendus långsiktiga arbete med att utveckla attraktiva handelsplatser genom aktiv förvaltning, investeringar i fastigheterna och nära samarbete med hyresgäster och lokala aktörer.

I Mora har Mister York tecknat ett 15-årigt hyresavtal för en ny restaurangetablering på fastigheten Noret 2:52, villkorat av bygglov. I Töcksfors har restaurangkedjan Linnea Basilika tecknat ett 15-årigt hyresavtal för den tidigare McDonald’s-restaurangen och i Västerås har Västerås stad tecknat ett hyresavtal som omfattar cirka 3 200 kvadratmeter lokalyta, även det villkorat av bygglov.

Parallellt fortsätter Vendus att investera i utvecklingen av fastighetsbeståndet. Sedan 2021 har bolaget minskat energianvändningen med närmare 27 procent samtidigt som koldioxidutsläppen inom Scope 1 och 2 reducerats med drygt 28 procent. Vendus har därmed tagit betydande steg mot målet att minska utsläppen med 45 procent till år 2030. Samtidigt har 86 procent av fastighetsbeståndet konverterats till LED-belysning och 80 procent av bolagets kylsystem moderniserats, med målet att nå full konvertering inom båda områden till 2030.

– De nya hyresavtalen visar att vårt arbete med att utveckla attraktiva handelsplatser ger resultat. Genom fortsatta investeringar i energi och miljö stärker vi både konkurrenskraften och de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna för våra fastigheter, säger Mattias Bülow, vd för Vendus.