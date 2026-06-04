Vendus förvärvar 51 butiksfastigheter för 2,7 mdr

Vendus har ingått avtal om att förvärva totalt 51 butiksfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2,7 miljarder kronor. Som en del av transaktionen blir Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter nya delägare i Vendus tillsammans med de befintliga huvudägarna Nordika och MEL & ME.

Nordanö och Catella har har varit rådgivare till Ica Fastigheter och Trecore Fastigheter.

Affären omfattar förvärv av 35 butiksfastigheter från Trecore Fastigheter, ägt av Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter, till ett värde om 1 684 miljoner kronor.

Därtill förvärvas 16 butiksfastigheter direkt från Ica Fastigheter till ett värde om 1 011 miljoner kronor. Samtliga fastigheter är uthyrda på långa avtal till Ica.

Förvärvet stärker väsentligt Vendus position som en ledande aktör inom segmentet för dagligvaru- och handelsfastigheter och är ett naturligt steg i bolagets tillväxtstrategi. Portföljen som förvärvas består av väletablerade butiksfastigheter med starka hyresgäster och stabila kassaflöden, vilket kompletterar Vendus befintliga bestånd väl både geografiskt och kommersiellt.

Genom transaktionen tillförs Vendus en större och mer diversifierad fastighetsportfölj samtidigt som Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter tillkommer som långsiktiga och välrenommerade delägare. Tillsammans med befintliga huvudägare Nordika och MEL & ME skapas en bred och industriellt relevant ägargrupp med stark finansiell kapacitet och djup branschkompetens.

Den stärkta portföljen och ägarbasen ger Vendus en robust plattform för fortsatt tillväxt. Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter kommer att föreslås ta plats i bolagets styrelse, tillsammans med befintliga huvudägare Nordika och MEL & ME vid en extra bolagsstämma som avses kallas till efter tillträdet.

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– Detta är ett betydande förvärv för Vendus. Affären är ett tydligt resultat av ett långsiktigt och målmedvetet arbete där vi byggt upp Vendus till en attraktiv plattform inom dagligvaru- och handelsfastigheter med handelsplatsen i centrum för den egna förvaltningen. Att Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter väljer att bli delägare är ett kvitto på att det vi gör för våra ägare och hyresgäster skapar reellt värde. Med en stärkt ägarbas och fastighetsportfölj samt en tydlig marknadsposition kommer vi nu att utvärdera strategiska alternativ för Vendus fortsatta utveckling och tillväxtresa, säger Mattias Bülow, vd för Vendus.

Tillträde till fastigheterna är planerat till den 1 juli och transaktionen är villkorad av godkänd FDI-anmälan.

Efter transaktionerna uppgår det underliggande fastighetsvärdet i Vendus till cirka 6,4 Mdr med cirka 81 procent av bolagets hyresintäkter från dagligvaruhandel och en ekonomisk uthyrningsgrad om cirka 97 procent.

Wigge & Partners har agerat legal rådgivare till Vendus i transaktionen. Svalner Atlas har varit skatterådgivare och Bernström & Partners har bistått med kommersiell due diligence.