Vendus förvärvade livsmedelsportfölj från Castellum

Affären genomfördes efter en bred försäljningsprocess.

Övriga tre förvärv har skett off-market i direktdialog med respektive säljare. I de affärerna kommer cirka 97% av hyresintäkter från dagligvaruhandel (Axfood & Ica) medan resterande del kommer från annan kompletterande handel.

TM & Partners samt Klara Consulting har agerat rådgivare till Vendus i transaktionerna ovan.

– I samband med årsskiftesvärderingen har vi erhållit ett ytterligare kvitto på att vår arbetsmodell fungerar genom att vi ökat fastighetsvärdet med cirka 8,4% sedan senast genomförd värdering säger Vendus vd Sorin Valdman.

Det underliggande fastighetsvärdet i Vendus uppgår efter ovan transaktioner till cirka 2,5 mdr.

Vendus etablerade under mars 2022 via ett samarbete mellan Venandi Fastigheter, MEL & ME Fastighet och Carnegie Investment Bank.

De fem fastigheten som Vendus förvärvade från Castellum:

Eketånga 24:56 i Halmstad. Hyresgäst: Willys (4.050 kvm). Fastigheten ligger vid Flygstaden.

Eketånga 3:204 i Halmstad. Hyresgäst: Ica Supermarket (2.400 kvm).

Direktören 8 i Västerås. Hyresgäst: Ica Supermarket (2.000 kvm)

Plommonet 12 i Alingsås. Hyresgäst: Ica Supermarket (2.100 lvm)

Ran 20 i Uddevalla. Ica Supermarket (1.650 kvm)

CBRE var säljrådgivare till Castellum i den transaktionen.