Veidekke omsatte för 10,7 miljarder norska kronor, motsvarande 10 mdr, under det tredje kvartalet 2025. Resultatet före skatt var 721 miljoner nok, motsvarande 675 mkr. Vid utgången av kvartalet hade koncernen en orderstock på 47,5 miljarder nok, motsvarande 44,5 mdr. Resultat per aktie uppgick till 4,0 nok.

– Veidekke levererar sitt bästa kvartalsresultat någonsin. Vi har en solid portfölj och en bred omsättningstillväxt. I likhet med tidigare kvartal i år är resultatförbättringen störst i Infrastruktur Norge, där vi har dragit nytta av en mycket hög aktivitetsnivå inom asfaltverksamheten, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Orderstocken är hög och vi ser en god tillgång till spännande projekt med kunder som vi känner väl. Det gäller inte minst vår byggverksamhet, som också i detta kvartal har haft en god orderingång, säger Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 10,7 miljarder NOK, en ökning med 10% från 9,7 miljarder NOK under tredje kvartalet 2024. Omsättningen ökade inom de flesta verksamhetsområden.

Resultatet före skatt uppgick till 721 miljoner NOK under det tredje kvartalet, jämfört med 616 miljoner NOK under samma kvartal 2024. Med undantag för Bygg Sverige ökade samtliga verksamhetsområden sitt resultat jämfört med föregående år. Omsättnings- och resultatökningen återspeglar högre orderingång inom byggverksamheterna i Norge och Danmark under de senaste kvartalen, hög efterfrågan och aktivitet inom Infrastruktur Norges asfaltsverksamhet samt förra årets förvärv av Euromining inom Infrastruktur Sverige. Den totala resultatmarginalen under kvartalet var 6,8%, jämfört med 6,4% under det tredje kvartalet 2024.

Orderingången under kvartalet uppgick till 7,2 miljarder NOK, jämfört med 7,6 miljarder NOK under samma period föregående år. Orderstocken uppgick till 47,5 miljarder NOK vid kvartalets slut, jämfört med 41,0 miljarder NOK både under tredje kvartalet i fjol och vid årsskiftet. Cirka 57 procent av orderstocken kommer att omsättas under de kommande tolv månaderna.

Netto räntebärande position per den 30 september uppgick till 2,7 miljarder NOK, jämfört med 2,1 miljarder NOK föregående år. Kassaflödet från den operativa verksamheten hittills i år uppgick till 1,8 miljarder NOK vid utgången av tredje kvartalet, jämfört med 1,0 miljarder NOK under samma period förra året. Balansen per den 30 september uppgick till 19,0 miljarder NOK, en ökning från 17,7 miljarder NOK under tredje kvartalet förra året. Balansökningen kan tillskrivas förvärvet av Euromining under fjärde kvartalet 2024.

H1-värdet för koncernen (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) var 5,0 under tredje kvartalet, jämfört med 2,4 under föregående kvartal och tredje kvartalet 2024. En allvarlig skada inträffade under tredje kvartalet. Sjukfrånvaron under kvartalet uppgick till 4,7%, jämfört med 5,2% föregående kvartal och 4,7% tredje kvartalet 2024.