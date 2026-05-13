Illustrationsbild över Vecturas projekt i Hagastaden

Vectura stärker styrelsen med Per Nilsson och Carola Lavén

Vectura Fastigheter stärker styrelsen genom att välkomna två nya ledamöter: Per Nilsson, vd för John Mattson, och Carola Lavén, vd för Ikano Bostad.

Tillskotten är ett led i Vecturas fortsatta utveckling och ambition att ytterligare stärka bolagets position inom utveckling av innovativa och hållbara kunskapsintensiva kluster över Sverige.

Per Nilsson är idag vd för John Mattson, en fastighetsägare med fokus på bostadssegmentet. Han har tidigare haft ledande roller inom förvaltning samt projekt- och affärsutveckling på Klövern och Akademiska Hus, med särskilt fokus på utveckling av innovationsmiljöer. Per har även tidigare varit styrelseledamot i Kista Science City. Med sin breda erfarenhet från både projektutveckling och förvaltning, samt sin nuvarande operativa roll i branschen, kommer Per bidra med djup kompetens och värdefulla perspektiv till Vecturas styrelse. Han har en omfattande ledarerfarenhet och ett starkt nätverk.

Carola Lavén är vd för Ikano Bostad, en långsiktig fastighetsägare inom bostadssegmentet med både aktiv förvaltning och projektutveckling. Hon har tidigare varit vd för Besqab samt haft ledande roller inom Castellum, NCC Property Development och Atrium Ljungberg. Carola är idag styrelseledamot i Grand Hôtel och Svenskt Näringsliv, och har tidigare varit styrelseledamot i Veidekke. Med sin omfattande erfarenhet och nuvarande operativa roll i fastighetsbranschen bidrar hon med stark affärsförståelse, gedigen ledarskapserfarenhet och ett brett nätverk.

– Vi är mycket glada över att välkomna Per Nilsson och Carola Lavén till Vecturas styrelse. De har båda gedigen erfarenhet från ledande positioner i fastighetsbranschen och tillför värdefulla perspektiv som stärker styrelsen. Deras erfarenheter blir viktiga i vår fortsatta utveckling av kunskapsintensiva och hållbara miljöer, säger Johan Bergman, styrelseordförande i Vectura.

Vectura utvecklar och förvaltar destinationer där forskning, näringsliv och samhälle möts, med målet att skapa miljöer som främjar innovation, samverkan och hållbar tillväxt.

