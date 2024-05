Vectura och Next Step Group bildar nytt bolag

Next Step Group, där Erik Selin är hälftenägare, och Vectura startar nytt fastighetsbolag. Bolaget som har fått namnet Steptura går in med fastigheter värda fyra miljarder kronor. Målet är att växa till tio miljarder till år 2030.

Next Step Group och Vectura har samarbetat i Goco Health Innovation City och i Mobility Innovation Destination tillsammans med Volvo Cars, två rejält stora projekt som kan komma att landa på över totalt 400.000 kvm. Nu väljer de två bolagen att bilda ett nytt bolag – Steptura – där de lägger in de två projekten. Och det är Jacob Torell, tidigare vd i Next Step Group, som blir vd.

– Vi kände att det är mer logiskt att vi gör nåt av de här två projekten lite mer samlat, säger Jacob Torell till Fastighetsvärlden.

Han fortsätter:

– Det vi gör är inte klassisk fastighetsutveckling utan vi bygger destinationer och jobbar med stadsutveckling i långsiktiga projekt. Vi jobbar med hur vi kan utveckla vårt erbjudande så att vi inte bara säljer golv, väggar och tak, eller att man hyr en lokal. Vi försöker bygga sammanhang i en större utsträckning.

Bolaget kommer att fokusera på Västsverige och det är också där alla projekt som går in i bolaget ligger. Och det är just klusterfastigheter för branscher som har ett behov av sammanhang. Just nu handlar det om innovation, life science och mobilitet, men inriktningen för vilka branscher som är aktuella kan växa. “Det får framtiden visa.”

Next Step Group driver i egen regi vidare de två stadsutvecklingsprojekten; Logistikhubben Link40 i Härryda och stadsutvecklingsprojektet Wendelstrand i Mölnlycke i det nya bolaget.

Steptura har i dag pågående projekt om fyra miljarder. I slutet av 2026 beräknar bolaget ha ett fastighetsvärde om +6 mdr med målsättning att växa till 10 mdr 2030.

– Vi växer inte för växandets skull. Vi vill befinna oss i områden där vi verkligen kan göra skillnad och där det finns bra möjligheter att växa, säger Jacob Torell.

Steptura kommer att ägas till 50 procent av Vectura och till 50 procent av Next Step Group. Next Step Group ägs i sin tur till hälften av Erik Selins Balder och hälften av Jacob Torell, vilken kommer att ha kvar sitt ägande och dessutom kommer sitta på dubbla roller framöver. Men det blir ingen ny vd i NSG. Det blir ett rent ägarbolag som utvecklar Wendelstrand och Link40.

– All personal och administration från Next Step Group samlas i Steptura. Bolaget blir ett ägarbolag som ska se till att de här projekten kapitaliseras, sen vet vi inte vad som händer. Det kan vara så att Nextstep gör projekt som inte passar in i klusterfastigheter på sikt. Men de närmaste fem åren är fokuset på det här, säger Jacob Torell.

I Stepturas styrelse kommer finnas namn som Erik Selin, Jenny Ashman Haquinius för Patricia Industries, tungviktaren Michael Treschow och Lennart Johansson, som har varit med och byggt upp Goco.