GoCo, bredvid Astrazeneca i södra Mölndal.

Vectura i storaffär i Göteborg

Vectura förvärvar Next Steps ägarandel i GoCo Health Innovation City (GoCo) i Mölndal. Därmed blir Vectura helägare till fastigheter för 3 miljarder. Fastigheten ligger granne med AstraZenecas stora anläggning.

Annons

Sedan 2017 har Vectura och Balders intressebolag Next Step tillsammans utvecklat flera platsdestinationer i Göteborgsregionen – så som GoCo och Näst Innovation Destination Torslanda – med ett samlat fastighetsvärde på över sex miljarder kronor. I transaktionen ingår fyra byggnader om cirka 52 000 kvm med fler än 100 hyresgäster, samt framtida byggrätter i fas två av GoCo.

Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde på cirka tre miljarder kronor. Vectura äger sedan tidigare 50% av fastigheterna och förvärvar genom denna transaktion resterande del. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2026.

När GoCo nu övergår i förvaltningsfas ser parterna det som ett naturligt steg för Vectura att ta över ägandet och ansvaret för platsdestinationen.

– Förvärvet av GoCo är en viktig milstolpe för Vectura. GoCo har på kort tid etablerat sig som ett av Europas mest dynamiska innovationskluster inom Life Science. Genom att ta ett långsiktigt ägar- och förvaltaransvar stärker vi vår position som en nationell aktör för miljöer där näringsliv, forskning och akademi möts. Vi ser fram emot att vidareutveckla GoCo tillsammans med våra hyresgäster och partners, säger Joel Ambré, vd för Vectura Fastigheter.

Vectura och Next Step kommer fortsatt samarbeta kring framtida utvecklingsprojekt i Göteborgsregionen. Pågående projekt, Näst Innovation Destination Torslanda och byggnaden GoCo Active Lab, påverkas inte av transaktionen och fortlöper enligt plan.

GoCo kommer fortsatt drivas i linje med sin ursprungliga vision – att vara ett innovationskluster i världsklass inom Life Science. Genom förvärvet får hyresgäster, partners och communityn inom GoCo tillgång till Vecturas nationella ekosystem och kompetens inom utveckling av hållbara och innovativa miljöer.

Jacob Torell, vd Next Step Group och Joel Ambré, vd Vectura.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

FV idag-exklusiv till Kl. 15.00

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.

Tio terrasser och tre nya våningar ska ge rejält lyft

Se flera illustrationer på Fabeges planerade miljardprojekt.

Utökar med köp i centrala Östersund

Medelstor fastighetsägare gör udda köp.

Här glöder konjunkturen – stor bostadssatsning

Hela 2 200 bostäder i centralt område.

Niam köper från Tosito

20 000 kvm nyutvecklat.

Chocken: 80 procent av värdet försvann

Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Farsta, Åke Sundvall. brf Bruket

Stockholms stad gör nytt överraskande köp

Ovanligt köp av bostäder i 08-område.

Redo investera 200 mdr i norr

Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.

Singular Society öppnar hos Humlegården

Tar plats i de ”stängda” butikslokaler som Bank of China hade tidigare.

Tollefsen klar för heta Bostadsdagen

En av branschens mäktigaste medverkar den 18 mars.

Heimstaden bakom köp av hela 4 761 lägenheter

Storaffär med 60 bostadsfastigheter klar.

Hufvudstaden startar nytt projekt i centrala Stockholm

Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.

Fastpartner kan vara nära stor uthyrning inom tullarna

Revansch för att ha missat stor myndighet nyligen.

”Affärerna i USA såg initialt ut att bli mycket attraktiva”

Bakslag på Manhattan men positivt i Sverige kring positiv nettouthyrning.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Vasakronan hyr ut 3 200 kvm i Frösunda

Hyresgästen lämnar Täby.

Hotande bakslag för Besqab och HSB kring ny t-station

Kan komma att slopas. Nu måste intäkterna öka eller kostnader kapas.

Vakansgraden vände nedåt hos Hufvudstaden

Betydligt bättre siffror jämfört med för ett halvår sedan. Fortsatt svag utveckling för NK Retail.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen
Tillbaka till förstasidan