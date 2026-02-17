Vectura i storaffär i Göteborg

Vectura förvärvar Next Steps ägarandel i GoCo Health Innovation City (GoCo) i Mölndal. Därmed blir Vectura helägare till fastigheter för 3 miljarder. Fastigheten ligger granne med AstraZenecas stora anläggning.

Sedan 2017 har Vectura och Balders intressebolag Next Step tillsammans utvecklat flera platsdestinationer i Göteborgsregionen – så som GoCo och Näst Innovation Destination Torslanda – med ett samlat fastighetsvärde på över sex miljarder kronor. I transaktionen ingår fyra byggnader om cirka 52 000 kvm med fler än 100 hyresgäster, samt framtida byggrätter i fas två av GoCo.

Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde på cirka tre miljarder kronor. Vectura äger sedan tidigare 50% av fastigheterna och förvärvar genom denna transaktion resterande del. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2026.

När GoCo nu övergår i förvaltningsfas ser parterna det som ett naturligt steg för Vectura att ta över ägandet och ansvaret för platsdestinationen.

– Förvärvet av GoCo är en viktig milstolpe för Vectura. GoCo har på kort tid etablerat sig som ett av Europas mest dynamiska innovationskluster inom Life Science. Genom att ta ett långsiktigt ägar- och förvaltaransvar stärker vi vår position som en nationell aktör för miljöer där näringsliv, forskning och akademi möts. Vi ser fram emot att vidareutveckla GoCo tillsammans med våra hyresgäster och partners, säger Joel Ambré, vd för Vectura Fastigheter.

Vectura och Next Step kommer fortsatt samarbeta kring framtida utvecklingsprojekt i Göteborgsregionen. Pågående projekt, Näst Innovation Destination Torslanda och byggnaden GoCo Active Lab, påverkas inte av transaktionen och fortlöper enligt plan.

GoCo kommer fortsatt drivas i linje med sin ursprungliga vision – att vara ett innovationskluster i världsklass inom Life Science. Genom förvärvet får hyresgäster, partners och communityn inom GoCo tillgång till Vecturas nationella ekosystem och kompetens inom utveckling av hållbara och innovativa miljöer.