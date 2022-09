Vectura hyr ut till Waynes på Bromma Sjukhus

Vectura, som äger Bromma Sjukhus har nu tecknat hyresavtal med Waynes Coffee. Waynes Coffee är Sveriges första kafékedja som grundades redan 1994 och erbjuder ett brett utbud av kaffe, fika och lunch. På Bromma Sjukhus kommer Waynes Coffee etablera ett 200 kvm stort kafé vid huvudentrén på Follingbogatan 32. Kafét kommer vara öppet under sjukhusets öppettider för att erbjuda såväl arbetande, patienter och besökare på sjukhuset en fika eller lunch av bästa kvalité.

På Waynes Coffee möts man av en fräsch och dynamisk miljö där smak och råvara står i fokus. Materialvalen genomsyras av hållbarhet och representerar en energifylld och tillgänglig mötesplats. Detta går också helt i linje med Vecturas vision om det nya Bromma Sjukhus.

– Det är väldigt roligt att Waynes Coffee etablerar sig på Bromma Sjukhus! Nu tar vi ytterligare ett kliv i rätt riktning för att uppnå visionen om ett vitaliserat vård- och omsorgshus där byggnaden förvandlas från en sluten vårdbyggnad till en plats för naturliga möten. Jag ser verkligen fram emot att besöka sjukhuset och i entrén mötas av doften av kaffe och bullar, säger Karolina Mikkonen, Affärsutvecklare på Vectura Fastigheter.

– Vi ser verkligen fram emot att öppna vårt nya kafé i Bromma Sjukhus, läget är minst sagt spännande med allt som händer i området. Vi brinner för det levande mötet och att servera ett riktigt gott kaffe – den moderna fika-upplevelsen, säger Fredrik Holmstedt, VD på Waynes Coffee.

Waynes Coffee på Bromma Sjukhus är nu under produktion och kommer stå färdigt för öppning under början av våren 2023. Resterande ytor på sjukhuset som är under produktion förväntas vara färdiga under Q3 2023.