Vectura hyr ut 1 700 kvm i Upside Stories

Life science‑bolaget Mercodia har tecknat avtal med Vectura för lokaler om 1 700 kvm i Upside Stories i Främre Boländerna i Uppsala. Flytten går från lokaler i Fyrislund som ägs av Uppsala kommun.

Klara uthyrningar i Upside Stories: Coworkingbolaget Dospace: 2 000 kvm

Life science‑bolaget Mercodia: 1 700 kvm

Mercodia, som är ett svenskt life science-bolag som inriktar sig mot kardiometabola sjukdomar, kommer under 2028 att flytta in i toppmoderna kontors-, labb- och produktionsmiljöer om 1 700 kvm i Upside Stories i Främre Boländerna.

– För Mercodia handlar etableringen i Upside Stories om att framtidssäkra vår verksamhet. Vi ser ett stort värde i att samla labb, produktion och kontor i en modern och flexibel miljö som representerar oss väl, samtidigt som vi också bidrar till ett starkt ekosystem för life science. Vecturas drivkraft och erfarenhet att utveckla innovationsmiljöer har varit en viktig faktor i vårt beslut, säger Jörgen Dahlström, vd Mercodia.

Under våren 2022 förvärvade Vectura två fastigheter inom Främre Boländerna i Uppsala. Vectura utvecklar nu två huskroppar om totalt 30 000 kvm för kontor, labb och coworking. Upside Stories beräknas stå klar Q1 2028.