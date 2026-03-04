Vectura fortsätter utvecklingen i Science Village

Vectura tar nästa steg i utvecklingen av Science Village i Lund mellan ESS och MAX IV när projekten Loop Garden och Loop Bridge lanseras som en del av den långsiktiga utbyggnaden av stadsdelen. För Loop Bridge, en byggnad om cirka 8 000 kvm (något mindre än grannen The Loop), pågår planering inför kommande byggstart. Loop Garden omfattar cirka 3 600 kvm och planeras för byggstart under 2026 med målsättning om färdigställande 2028.

Namnen är en tydlig blinkning till The Loop, Vecturas byggnad i Science Village som stod klar i slutet av 2024, och projekten syftar till att tillsammans stärka helheten och vidareutveckla området som en sammanhängande miljö för möten mellan forskning, näringsliv och samhälle.

Byggrätterna förvärvades av Vectura från Science Village Scandinavia under 2025 och kan nu börja utvecklas. De kommer addera nya funktioner och kapacitet till Science Village, inte minst genom The Loop som redan etablerad mötesplats och vardagsrum i stadsdelen. Nu skapas bättre förutsättningar för fler verksamheter att etablera sig, fler samarbeten att uppstå och ett mer sammanhängande offentligt rum att utvecklas i.

Ambitionen med Loop Garden och Loop Bridge är att de ska bidra till en mer levande och tillgänglig stadsdel, där företag, forskare och studenter får bättre möjligheter till vardagliga möten, närvaro och nätverk.

– Science Village är en plats med internationell dragningskraft och en tydlig ambition att fortsätta växa som stadsdel. När nya byggrätter utvecklas stärks helheten: fler arbetsplatser, bättre kopplingar och ett område som blir mer sammanhängande över tid, säger Daniel Fex, Director Business Development, Vectura.

Utvecklingen av Science Village drivs av målet att skapa en miljö där forskningens infrastruktur och vardagens stadskvaliteter möts: arbetsplatser nära världsledande anläggningar, blandade funktioner, stråk som känns naturliga att röra sig i och publika miljöer som gör området attraktivt även bortom kontorstid.

– Det känns otroligt kul att Vectura nu bygger vidare på The Loop – som blivit både torg och vardagsrum för de som arbetar och forskar i Science Village. Området, med ESS och MAX IV i spetsen, kommer bli ett globalt center för forskning och innovation inom life science, deep tech och livsmedel. Loop Garden och Loop Bridge markerar nästa etapp på den resan, säger Ludvig Duregård, program director, Science Village Scandinavia.

Loop Garden och Loop Bridge utformas för att komplettera den befintliga strukturen och bidra till att Science Village upplevs som en sammanhängande stadsdel – med tydliga entréer, attraktiva vistelseytor och rörelser mellan byggnader, gator och torg.

Loop Garden planeras som en kontorsbyggnad med hög flexibilitet och effektiva flöden. I bottenplan samlas gemensamma funktioner som stärker hyresgästernas vardag, och programmet ska även kunna möjliggöra labb vid behov. Samtidigt kompletterar byggnaden områdets befintliga utbud och bidrar till en tydligare helhet där The Loop fortsätter vara en central samlingspunkt med restaurang, gym, reception och större eventytor.

Mellan Loop Garden och The Loop planeras en parkliknande utemiljö med fokus på mikroklimat, attraktiva vistelseytor och naturliga rörelser mellan byggnaderna i området.

Loop Bridge utvecklas med syfte att förstärka kopplingarna i området och bidra till att entréer, stråk och publika rum samspelar på ett mer intuitivt sätt. Målet är att ytterligare stärka Science Village som en plats där arbetsliv, möten och innovation vävs samman – och där det är lätt att röra sig mellan verksamheter, människor och idéer.