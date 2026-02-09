Ändrar helt – tar över projekt bredvid Wenner-Gren
Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.
Omtalad fastighet. Politiker ger besked.
Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.
FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.
Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.
Byggnad som är 115 år gammal.
FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.
Fastighet om nästan 10 000 kvm i Stockholmsområdet byter ägare.
Planerar för hela 58 000 kvm BTA. Flera fastighetsägare i närområdet smider planer.
Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.
FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.
FV Fokus. FV frågar ut David Träff, vd på Logistri. ✓ Om verksamhetsperspektivet i förvärvsstrategin. ✓ Fördelarna med triple net-avtal. ✓ Att växa med disciplin.
En 8,2-miljardersaffär med sju fastigheter.
Läs om vakansutvecklingen sedan 2021 för investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.
Var med och fyllde upp den stora fastigheten efter projektutvecklingen. FV berättar om den nya hyran.