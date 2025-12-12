Vaultica öppnar 5.600 kvm datacenter i Upplands Väsby

Med sju moderna anläggningar och fler under utveckling stärker Vaultica sin närvaro på några av Europas mest efterfrågade marknader, inklusive ett datacenter i Stockholm. Den svenska anläggningen om 5.600 kvm blir Vaulticas största i Norden sett till effektkapacitet.

Annons

Vaultica driver i dag sju sammanlänkade datacenter i fem europeiska storstadsregioner: Milano, Genève, Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Anläggningarna används av ett brett spektrum av stora företagskunder, från telekomoperatörer och it-/molntjänsteleverantörer till banker och andra finansaktörer. Det sammanhängande nätverket ger kunderna tillgång till säker drift, låg latenstid och stabila uppkopplingsmöjligheter.

Datacentret i Stockholm, som är beläget i Upplands Väsby, omfattar cirka 5.600 kvadratmeter så kallat white it space och stödjer en it-last på upp till 12 MW. Anläggningen är utformad för att möta höga krav på tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet hos större företag och organisationer med verksamhet i Sverige och Norden.

Datacentren drivs med förnybar energi, energieffektiva infrastrukturlösningar och ett omfattande säkerhetsarbete som skyddar data mot både dagens och framtida hot, Vaultica erbjuder även konnektivitetstjänster och lokala tjänster för företag som behöver flexibilitet, direkt support och hög driftsäkerhet.

– Vaultica skapades med ambitionen att bli en europeisk referenspunkt för kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vår styrka ligger i att förstå och förutse kundernas behov, leverera konkreta lösningar och upprätthålla högsta standard inom datasäkerhet – samtidigt som vi bygger långsiktiga relationer genom ett väletablerat paneuropeiskt ekosystem för interkonnektivitet. Jag ser fram emot att vidareutveckla detta tillsammans med vårt team och hjälpa organisationer i snabb förändring att växa på de marknader där de verkar. Etableringen i Stockholm är ytterligare ett steg i att stärka vår nordiska närvaro, säger Sherif Rizkalla, CEO för Vaultica.

Med Apollo Funds som ägare siktar Vaultica på att öka tillväxten och innovationsförmågan. Bolagets expansionsstrategi omfattar fortsatta investeringar för att ta nya marknadsandelar och stärka närvaron i befintliga länder. Tillväxten ska också drivas av strategiska rekryteringar som stödjer Vaulticas internationella utveckling.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 09:01

Köper kasinohuset i city

Stort intresse för affären när Svenska Spel säljer.

Boberg: ”Dialog med potentiella hyresgäster”

Se alla affärer i närheten på FV Affärskarta

Fyra kasinon – fyra olika öden

Jättesatsning – vill bygga ut varuhus med 50.000 kvm

Skandinaviens största varuhus vill expandera till 95.000 kvm.

Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd

Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.

”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.   Om nästa cityprojekt.  Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad.  Sverige som föregångsland. Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.

NP3 köper för 442 miljoner

Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.

Ny vd vid Balticgruppen

”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”

Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.

Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell

Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.

Areim växer inom lättindustri – köper 20.000 kvm

Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.

Hyr 2.400 kvm på västra Kungsholmen

Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.
Werket Wihlborgs Malmö

Wihlborgs hyr ut 3.600 kvm till innovationshub

Utökar sin verksamhet till andra sidan gatan. Flyttar in i gamla Saab-fastigheten.

Hines i ny stor bostadsaffär i 08-området

Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet. FV bedömer priset.

Så vill Pembroke tillföra 7.000 kvm kontor nära Sergels torg

 Lösningen med terrassen   Historien med bankerna.  Volymen som tillförs.  Fokus på hållbarhet.  Inspirerats av grannarna.

Fem i kamp om att vinna Årets Lokalkonsult 2025

Juryn har gjort sitt val. Vinnaren offentliggörs på måndag.

 Tillbaka till förstasidan