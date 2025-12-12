Vaultica öppnar 5.600 kvm datacenter i Upplands Väsby

Med sju moderna anläggningar och fler under utveckling stärker Vaultica sin närvaro på några av Europas mest efterfrågade marknader, inklusive ett datacenter i Stockholm. Den svenska anläggningen om 5.600 kvm blir Vaulticas största i Norden sett till effektkapacitet.

Vaultica driver i dag sju sammanlänkade datacenter i fem europeiska storstadsregioner: Milano, Genève, Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Anläggningarna används av ett brett spektrum av stora företagskunder, från telekomoperatörer och it-/molntjänsteleverantörer till banker och andra finansaktörer. Det sammanhängande nätverket ger kunderna tillgång till säker drift, låg latenstid och stabila uppkopplingsmöjligheter.

Datacentret i Stockholm, som är beläget i Upplands Väsby, omfattar cirka 5.600 kvadratmeter så kallat white it space och stödjer en it-last på upp till 12 MW. Anläggningen är utformad för att möta höga krav på tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet hos större företag och organisationer med verksamhet i Sverige och Norden.

Datacentren drivs med förnybar energi, energieffektiva infrastrukturlösningar och ett omfattande säkerhetsarbete som skyddar data mot både dagens och framtida hot, Vaultica erbjuder även konnektivitetstjänster och lokala tjänster för företag som behöver flexibilitet, direkt support och hög driftsäkerhet.

– Vaultica skapades med ambitionen att bli en europeisk referenspunkt för kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vår styrka ligger i att förstå och förutse kundernas behov, leverera konkreta lösningar och upprätthålla högsta standard inom datasäkerhet – samtidigt som vi bygger långsiktiga relationer genom ett väletablerat paneuropeiskt ekosystem för interkonnektivitet. Jag ser fram emot att vidareutveckla detta tillsammans med vårt team och hjälpa organisationer i snabb förändring att växa på de marknader där de verkar. Etableringen i Stockholm är ytterligare ett steg i att stärka vår nordiska närvaro, säger Sherif Rizkalla, CEO för Vaultica.

Med Apollo Funds som ägare siktar Vaultica på att öka tillväxten och innovationsförmågan. Bolagets expansionsstrategi omfattar fortsatta investeringar för att ta nya marknadsandelar och stärka närvaron i befintliga länder. Tillväxten ska också drivas av strategiska rekryteringar som stödjer Vaulticas internationella utveckling.