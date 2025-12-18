Vasparken vill bygga till 3.000 kvm på 3M-huset

Vasaparken vill, genom ett privatägt bolag, bygga till 3.000 kvm på 3M-huset i Rotebro. Tillbyggnaden ska användas till frikyrkan Hillsongs verksamhet, för bland annat gudstjänster. Tjänstemännen säger nej till bygglov eftersom detaljplanen godkänner kontorsändamål. Politikerna däremot gör en annan bedömning och godkänner bygglovet.

Fastigheten Resåren 1 har i dag en yta om 8.700 kvm. Tillbyggnaden är tänkt att vara ett konferenscenter som ska kunna användas även till gudstjänster. Detaljplanen godkänner enbart kontor, varför tjänstemännen sagt nej till bygglovet.

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning.

– Vi gör bedömningen att det finns utrymme för det i detaljplanen, att det blir ett komplement till kontorsverksamheten, och vi ser det som något positivt och berikande för kommunen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekberg (L) till Mitt i.

Vasaparkenkoncernen köpte fastigheten hösten 2020.