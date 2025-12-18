Vasaparken, 3M-huset, Rotebro.

Vasparken vill bygga till 3.000 kvm på 3M-huset

Vasaparken vill, genom ett privatägt bolag, bygga till 3.000 kvm på 3M-huset i Rotebro. Tillbyggnaden ska användas till frikyrkan Hillsongs verksamhet, för bland annat gudstjänster. Tjänstemännen säger nej till bygglov eftersom detaljplanen godkänner kontorsändamål. Politikerna däremot gör en annan bedömning och godkänner bygglovet.

Annons

Fastigheten Resåren 1 har i dag en yta om 8.700 kvm. Tillbyggnaden är tänkt att vara ett konferenscenter som ska kunna användas även till gudstjänster. Detaljplanen godkänner enbart kontor, varför tjänstemännen sagt nej till bygglovet.

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning.

– Vi gör bedömningen att det finns utrymme för det i detaljplanen, att det blir ett komplement till kontorsverksamheten, och vi ser det som något positivt och berikande för kommunen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekberg (L) till Mitt i.

Vasaparkenkoncernen köpte fastigheten hösten 2020.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Affär mitt i Gamla stan

Projektutveckling genomförd. Läs om vad säljaren har kvar i beståndet.
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.

Hyr av Vasakronan – in efter flådiga bilar och gym

Öppnar snart en butik om hela 4.000 kvm i Stockholm.

Vasce köper fastighet för polisutbildning

Fastigheten om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås.

Årets lokalkonsult korad

”Att det är en jury som nominerar och röstar, det betyder mycket.”

Sveafastigheter i bytesaffär om 2,1 mdkr

Lämnar fem orter och stärker sin närvaro i sex kommuner.

Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

Sju Pizza Hut stänger – åtta hos Prisma överlever

Läs om vilka sju restauranger som stänger.

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

Trianon förvärvar ytterligare åtta i Sofielund

Närområdet med på polisens lista. Gör ännu ett köpt. Totalt 430 miljoner kronor.

Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet

Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.

Hagabacken köpt för 1 mdr – når totalt 4 mdr

Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Peter Ullmark, Brinova

Han blir ny vd vid Brinova

Selin: ”Ska ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion.”

SBB-topp lämnar och går till Batljans storköpande PPI

Jobbat vid SBB sedan 2019. Tar plats i ledningsgruppen vid PPI.

 Tillbaka till förstasidan