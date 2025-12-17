Vasce köper fastighet för polisutbildning i Borås

Vacse har förvärvat en fastighet i Borås. Fastigheten Hamsterns5 om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås och används för utbildning av poliser. Säljare är Avere Fastigheter, ett lokalt fastighetsbolag i Borås.

Förvärvet består av en modern samhällsfastighet som totalrenoverades och verksamhetsanpassades 2024 med en uthyrningsbar yta om drygt 4.300 kvm och med en återstående avtalslängd om 9 år.

Fastigheten Hamstern 5 hyrs av Högskolan i Borås och hela fastigheten används i utbildning av framtida poliser. Vacse beräknar tillträda fastigheten under kvartal 1 2026.

– Denna fastighet blir ett väldigt bra komplement till vårt befintliga bestånd i västra Sverige och vi ser fram emot att bidra med specialanpassade och ändamålsenliga lokaler till en av Sveriges mest populära polisutbildningar, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Säljer gör det lokala fastighetsbolaget Avere Fastigheter.

