Förvärvar Barneviks tidigare fastighet
FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.
”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.
Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.
Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.
Hemlig hyresgäst i Hagastaden – men Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst och även en utmanare. Avtal för hel projektfastighet.
Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.
Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.
Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.
”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”
Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.
FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. ✓ Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering ✓ Segmenten som går bäst ✓ Tipsen för en ”dålig” fastighet ✓ Konkurrenters röda siffror ✓ Tillväxt och uppköp.
Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.
Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.
FV:s jury har korat den bästa kontorsuthyrningen 2025. Jämnt i toppen.