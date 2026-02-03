Vasakronans Lumi kan vinna Mipim Awards

Vasakronans kontorsprojekt Lumi i Uppsala är nominerat till Mipim Awards. Arkitekt är White.

I den aktuella priskategorin tävlar Vasakronan och White mot projekt i franska Paris, tyska Osnabrueck och nederländska Rotterdam.

Lumi vann nyligen Årets LEED-byggnad/projekt vid i Sweden Green Building Awards.

Mipim Awards 2026 äger rum den 9–12 mars i Palais des Festivals i Cannes, Frankrike. Mipim Awrds delas ut på kvällen under den sista mässdagen.

Det finns ett flertal prisklasser och totalt är 40 projekt nominerade. Flest nominerade projekt kommer från Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien.