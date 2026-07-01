Foto: Cushman & Wakefield.

Vasakronan säljer till Balder för 300 mkr i Göteborg

Det är fastigheten Nordstaden 17:6 i Göteborg som avyttras till ett överenskommet fastighetsvärde om 300 miljoner kronor. Köpare är Balderkoncernen.

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Cushman & Wakefield agerade säljrådgivare.

Nordstaden 17:6 är belägen på Kronhusgatan i Västra Nordstan i Göteborg och består av två sammanhängande byggnader som ursprungligen uppfördes 1862 respektive 1934. Fastigheten omfattar cirka 4 900 kvadratmeter och är fullt uthyrd till skolverksamhet.

Huset på Kronhusgatan är en fastighet i västra Nordstaden som består av två sammanhängande byggnader med anor från 1800-talet. Här har det bland annat funnits bostäder, karamellkokeri och bryggeri. Här hade CAP:s Chokladfabrik AB sin verksamhet. Senare anpassades ytorna till kontorslokaler och ett kontorshotell huserade i halva fastigheten fram till år 2023. Idag har en gymnasieskola sin verksamhet i hela huset.

Intill ligger knutpunkterna Brunnsparken och Kungsportsplatsen, på fem minuters promenadavstånd från Centralstationen, vilket ger mycket goda kommunikationsmöjligheter åt alla väderstreck. Fastighetens placering intill Nordstan erbjuder bästa handel och service. Gallerior som Arkaden finns också i närområdet.

Försäljningen genomförs i linje med Vasakronans långsiktiga strategi att kontinuerligt utveckla och optimera fastighetsportföljen.

Affären avtalades den 16 juni 2026 och köparen har tillträtt fastigheten idag den 1 juli 2026.

Fastigheten Nordstaden 17:6 i centrala Göteborg.
Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

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