Vasakronan hyr ut 800 kvm i Nyhamnen

Vasakronan har tecknat avtal med två nya aktörer i fastigheten Sirius i Nyhamnen, Malmö. Det är Begoma Spedition, ett globalt logistikföretag, och Wienerberger, Nordens största tegelföretag som hyr 440 respektive 380 kvm.

Wienerberger tillträder den 1 mars och Begoma sensommaren 2026. Bland övriga hyresgäster i huset finns Transportstyrelsen, ST1 Biogas och Sveriges Lärare.

Fem minuter från Malmö Centralstation, på Jörgen Kocksgatan 9 i Nyhamnen, ligger fastigheten Sirius.

Nyhamnen är Malmös senaste utvecklingsområde. Norr och öster om Centralstationen är utvecklingen redan igång och inom de kommande åren ska Nyhamnen omvandlas till en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service.

Under perioden 2020-2050 ska ca 6 000 nya bostäder och ca 13 000 nya arbetsplatser samt skola och förskola skapas. Nyhamnsbassängen ska grundas upp för att återfå marint liv och kajerna i Nyhamnen ska göras tillgängliga och attraktiva för både Malmöbor och besökare. I området planeras även för en stadspark och badplatser.