Vasakronan hyr ut 6 300 kvm till polisen

Vasakronan har tecknat avtal med Polismyndigheten om 6 300 kvadratmeter på Kungsholmen i Stockholm. därmed fyller bolaget upp en hel fastighet och de lokaler som Ekobrottsmyndigheten nyligen lämnat.

Uthyrningen är gjord i en 50-talsfastighet centralt belägen på Kungsholmen. Kommunikationsläget är mycket bra med direkt närhet till tunnelbanestationen Rådhuset och bussar samt cirka tio minuters gångavstånd till Cityterminalen. I närområdet finns dessutom ett brett utbud av service, restauranger och handel.

Vasakronan uppger inte vilken fastighet det handlar om men sannolikt handlar det om fastigheten Munklägret 21 som har adresserna Hantverkargatan 15 och Parmmätargatan 12, alltså mellan det stora polishuset och stadshuset.

Fastigheten har under lång tid hyst offentlig verksamhet. Med uthyrningen till Polismyndigheten påbörjas nu en renovering i syfte att modernisera huset med fokus på funktionalitet, kvalitet och hållbarhet.

– Vi är glada över att kunna välkomna Polismyndigheten som hyresgäst till oss på Kungsholmen. Vår uppgift är att matcha rätt verksamhet med rätt lokal. I det här fallet har fastigheten tidigare använts av en verksamhet med snarlika behov. Det ger oss mycket goda förutsättningar att erbjuda Polismyndigheten en ändamålsenlig och långsiktig lösning som på ett bra sätt möter verksamhetens behov, säger Anna Reinfeldt, Vasakronans chef Stockholm.

Uthyrningen omfattar hela byggnaden och Polismyndigheten tillträder våren 2027.

Tidigare har Ekobrottsmyndigheten varit stor hyresgäst i fastigheten, men har flyttat till en av Atrium Ljungbergs fastigheter i Hagastaden där man hyrt 10 000 kvm. Ekobrottsmyndigheten har tidigare även hyrt lokaler i PP Pensions grannfastighet Munklägret 24.