Vasakronan hyr ut 6 300 kvm till polisen

Vasakronan har tecknat avtal med Polismyndigheten om 6 300 kvadratmeter på Kungsholmen i Stockholm. därmed fyller bolaget upp en hel fastighet och de lokaler som Ekobrottsmyndigheten nyligen lämnat.

Annons

Uthyrningen är gjord i en 50-talsfastighet centralt belägen på Kungsholmen. Kommunikationsläget är mycket bra med direkt närhet till tunnelbanestationen Rådhuset och bussar samt cirka tio minuters gångavstånd till Cityterminalen. I närområdet finns dessutom ett brett utbud av service, restauranger och handel.

Vasakronan uppger inte vilken fastighet det handlar om men sannolikt handlar det om fastigheten Munklägret 21 som har adresserna Hantverkargatan 15 och Parmmätargatan 12, alltså mellan det stora polishuset och stadshuset.

Fastigheten har under lång tid hyst offentlig verksamhet. Med uthyrningen till Polismyndigheten påbörjas nu en renovering i syfte att modernisera huset med fokus på funktionalitet, kvalitet och hållbarhet.

– Vi är glada över att kunna välkomna Polismyndigheten som hyresgäst till oss på Kungsholmen. Vår uppgift är att matcha rätt verksamhet med rätt lokal. I det här fallet har fastigheten tidigare använts av en verksamhet med snarlika behov. Det ger oss mycket goda förutsättningar att erbjuda Polismyndigheten en ändamålsenlig och långsiktig lösning som på ett bra sätt möter verksamhetens behov, säger Anna Reinfeldt, Vasakronans chef Stockholm.

Uthyrningen omfattar hela byggnaden och Polismyndigheten tillträder våren 2027.

Tidigare har Ekobrottsmyndigheten varit stor hyresgäst i fastigheten, men har flyttat till en av Atrium Ljungbergs fastigheter i Hagastaden där man hyrt 10 000 kvm. Ekobrottsmyndigheten har tidigare även hyrt lokaler i PP Pensions grannfastighet Munklägret 24.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:01

Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Vd:n berättar för Fastighetsvärlden om den nya topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Newsflash

Igår kl. 17:56

Eurocommercial förvärvar för över miljard

Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.

De stora vinnarna när 40 000 kvm försvinner

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgästerna som måste lämna.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Hyr ut 3 600 kvm till myndighet – fullt uthyrd

Attraktivt läge i närheten av centralen.

Köper stora Frösundavik för 3 miljarder

50 000 kvm lokaler. Lösningen för den plan som FV tidigare berättat om.

Lista: Största affärerna 2026

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Här har Fortifikationsverket köpt i 08-området

Tidigare förslag skrotas – hela 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt

Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.

Balder gör jätteförsäljning

150 000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon

Sex fastigheter ingår i transaktionen.

Dags för 15:e Spring För Livet

Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.

Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”

Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.

Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser

Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.

Tillväxtmöjligheter i Mälardalen

Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.

Novier får stort uppdrag

Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.

 Tillbaka till förstasidan