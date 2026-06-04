Vasakronan hyr ut 5 400 kvm i Stockholm city

Det är Lif (Läkemedelsindustriföreningen), spelutvecklaren Elk Studios och AI-bolaget Legora som hyr totalt 5 400 kvm i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.
Belägen på Vasagatan 16, mitt emot Centralstationen och med ett brett serviceutbud i området, erbjuder Klara C ett av Stockholms mest attraktiva citylägen.
Nyligen blev det klart att Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, hyr 1 100 kvadratmeter. Även spelutvecklaren Elk Studios etablerar sig i huset och hyr 2 500 kvadratmeter. De är sedan tidigare hyresgäst hos Vasakronan i fastigheten Klara Zenit på Mäster Samuelsgatan, och flytten innebär att de utökar sina ytor.
Legora växer vidare hos Vasakronan och utökar sin förhyrning med 1 800 kvadratmeter. Legora, som flyttade in i början av året, är ett snabbväxande bolag som tillhandahåller en AI-plattform för jurister.
– Vi är förstås väldigt glada över att få välkomna Lif till oss och samtidigt se våra befintliga hyresgäster växa med oss. Med fastigheter av hög kvalitet i bra lägen och ett brett erbjudande av kontorslösningar skapar vi förutsättningar för våra hyresgäster att utveckla sina verksamheter och stärka sin konkurrenskraft, säger Anna Reinfeldt, Vasakronans chef Stockholm.
Klara C omfattar cirka 34 000 kvadratmeter fördelat på 12 våningar med moderna kontor, handel i bottenplan och en generös takterrass. I huset finns också många servicetjänster att tillgå. Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd och dialog pågår kring de sista tillgängliga ytorna.
– Uthyrningarna är ett kvitto på områdets dragningskraft. Kommunikationsläget i kombination med serviceutbudet i området är faktorer som väger tungt när våra kunder väljer lokal och som största fastighetsägare i Stockholm city möter vi det på ett bra sätt, avslutar Anna Reinfeldt.
Lif och Elk Studios flyttar in under hösten 2026.