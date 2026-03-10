Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Stockholm city

Vasakronan har tecknat två hyresavtal i fastigheten Sejlaren 7 på Sveavägen 25 i centrala Stockholm. Det är Blykalla AB som hyr knappt 1 200 kvadratmeter kontor och JO (Justitieombudsmannen), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, som hyr drygt 1 900 kvadratmeter kontor.

Sejlaren är belägen på Sveavägen 25, i direkt anslutning till Hötorget. I närområdet finns ett brett utbud av restauranger, butiker och service. Med tunnelbaneuppgång i fastighetens nordöstra hörn och flera busslinjer från både Sveavägen och Hötorget är kommunikationsläget ett av Stockholm citys bästa. I huset finns även bil‑ och MC‑parkering samt parkeringsplatser med laddmöjlighet.

Fastigheten uppfördes på 1930-talet i funkisstil och omfattar totalt cirka 10 200 kvadratmeter kontors- och butikslokaler.

Nu är det klart att Blykalla AB tar klivet över från befintliga lokaler på Sveavägen 32 och etablerar sig i Sejlaren 7. Även JO etablerar sig i fastigheten under den tid som deras ordinarie lokaler med adress Västra Trädgårdsgatan 4A renoveras.

Blykalla AB är ett svenskt företag som utvecklar små modulära kärnreaktorer. Blykalla tillträdde sina lokaler den 1 mars.

JO granskar att Sveriges myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. JO tillträder sina lokaler den 1 augusti.

Bland övriga hyresgäster i fastigheten kan nämnas Visita, Mistra och Cisco.