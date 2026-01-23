Vasakronan hyr ut 3.600 kvm i Malmö

Vasakronan har tecknat avtal motsvarande totalt drygt 3.600 kvadratmeter kontor på Universitetsholmen. Bland annat hyr WSP 2.500 kvm i fastigheten Bassängkajen. WSP lämnar därmed WTC som Wihlborgs nyligen köpte som en del av en miljardaffär.

JLL har representerat WSP i processen.

Omgivet av vatten och cirka fem minuter väster om Malmö centralstation ligger Universitetsholmen. Stadsdelen är relativt ung och knyter samman Västra Hamnen, Varvsstaden och Dockan med centrala Malmö. Här finns en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, restauranger och service. I området finns även kända verksamheter och mötesplatser som Malmö Universitet, Malmö Live och Saluhallen.

Vasakronan äger två fastigheter i området och har nyligen tecknat hyresavtal motsvarande drygt 3.600 kvadratmeter kontor. I fastigheten Bassängkajen hyr teknikkonsulten WSP 2.500 kvadratmeter och juristbyrån Nordbro 500 kvadratmeter.

I den närbelägna fastigheten Aura utökar dessutom ventilationsbolaget Lindab sin befintliga förhyrning med 650 kvadratmeter.

– Vi är förstås väldigt glada över att få välkomna nya kunder men också att befintliga hyresgäster väljer att växa med oss. Universitetsholmen är ett dynamiskt område som erbjuder både läge, moderna kontorslokaler och direkt närhet till vatten och grönska. Det i kombination med mycket bra kommunikationer gör att vi märker ett stort intresse för stadsdelen, säger Anna Stenkil, Vasakronans chef Malmö.

WSP flyttar in i juni och Nordbro i april.

WSP har idag sitt kontor i WTC på Jungmansgatan 10 i Västra hamnen. Den aktuella fastigheten där, Sjömannen 1, ägs numera av Wihlborgs, efter det stora paketförvärvet från Granitor för 2,4 miljarder kronor.

Juristbyrån Nordbro har idag sitt kontor på Gibraltargatan 7, i fastigheten Långan 1. Fastighetsägare där är Folksam.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

