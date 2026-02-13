Vasakronan hyr ut 3 200 kvm i Frösunda

Vasakronan har tecknat avtal med Mips AB som etablerar huvudkontor och tekniskt testlabb under ett tak i fastigheten Rosenborg 3 i Frösunda, Solna.

Strax norr om Stockholms innerstad, med Hagaparken och Brunnsviken i öster och Arenastaden i väster, ligger Frösunda. Området har goda kommunikationer med direkt närhet till E4:an, flera busslinjer och en bit bort finns pendeltågsstationen Solna station.

Vasakronan äger flera fastigheter i området och tecknade nyligen ett hyresavtal med Mips motsvarande drygt 3 200 kvadratmeter i fastigheten Rosenborg 3.

– Vi ser fram emot att välkomna Mips till Frösunda. Här får de lokaler av hög kvalitet som möter verksamhetens behov och ett skyltläge ut mot E4:an som är svårt att matcha. Mips är en stark aktör inom sin bransch och deras etablering blir ett värdefullt tillskott som ytterligare stärker området, säger Anna Reinfeldt, Vasakronans chef Stockholm.

Mips är världsledande inom säkerhetsteknik för hjälmar och har idag sin verksamhet i Täby. Flytten till Rosenborg 3 sker i slutet av 2026.

Den fastighet som Mips lämnar heter Hingsten 1 och ägdes till 2013 av just Vasakronan. Den förvärvades då av Kvarnstenens Fastighets AB.

