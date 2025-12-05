Vasakronan Uppsala.
Illustration: Krook & Tjäder.

Vasakronan hyr ut 2.000 kvm till Afry i Uppsala

Vasakronan har tecknat ett hyresavtal med AFRY om 2.000 kvadratmeter kontor i projektfastigheten Hjärta i Södra city i Uppsala. Hjärta beräknas stå klar för inflyttning under första halvåret 2028. AFRY flyttar inom Vasakronans bestånd.

I centrala Uppsala pågår sedan en tid tillbaka utvecklingen av Södra city, en ny stadsdel med kontor, bostäder, hotell, mötesplatser och grönstråk. Utvecklingen sker i nära samarbete med Uppsala kommun och ambitionen är att binda samman de centrala delarna av staden i nord med Kungsängens bostadsområde i syd och skapa en ny koppling mellan Uppsala Resecentrum i öst och Fyrisån i väst.

Tre kontorsfastigheter, Juvelen, Magasin X och Lumi, är redan på plats i området och nu uppförs Hjärta – en fastighet med hotell och kontor fördelat på två huskroppar med gemensam entré och lobby.

Det är sedan tidigare klart att Scandic hyr 10.600 kvadratmeter hotell i den ena byggnaden och nu är det även klart med den första hyresgästen i den byggnad som rymmer kontor. Avtalet med Afry innebär att de tar två av husets sex våningar. Afry är sedan tidigare hyresgäster hos Vasakronan och lämnar därmed sina lokaler i fastigheten Hästen med adress Kungsängsgatan/Bangårdsgatan i centrala Uppsala nära Resecentrum.

– Afry har varit hyresgäster hos oss länge, och det känns väldigt roligt att fortsatt kunna tillgodose deras behov i Uppsala. I Hjärta får de lokaler av absolut toppkvalitet, byggda med omsorg om både människa och miljö. Dessutom i ett kommunikationsläge som är svårslaget, säger Jens Skoglund, chef Uppsala.

Uthyrningen till Afry innebär att projektet, som just har byggstartats, når en uthyrningsgrad om cirka 70 procent. Huset beräknas stå klart för inflyttning under första halvåret 2028. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyg, Platina.

– Med utvecklingen av Södra city skapar vi fina förutsättningar för Uppsalas fortsatta utveckling och tillväxt. Hjärta är en viktig pusselbit och ska vara en knutpunkt i området med dragningskraft dygnet runt, säger Jens Skoglund.

AFRY har för övrigt nyligen tecknat flera stora hyresavtal runt om i landet. Bland att annat 15.000 kvm i Solna med Skanska och 1.200 kvm i Österund med Diös samt 2.000 kvm i Sundsvall med Kåpan Fastigheter.

