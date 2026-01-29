Vasakronan hyr ut 1.700 kvm till HSB i centrala Göteborg

Vasakronan har tecknat avtal med HSB Göteborg motsvarande 1.700 kvadratmeter kontor fördelat på två plan i fastigheten Bärnstenen i Ullevistaden.

Bärnstenen är centralt belägen på Skånegatan 1-3 alldeles invid Nya Ullevi och evenemangsstråket längs vilket man även hittar Gamla Ullevi, Svenska Mässan, Liseberg, Scandinavium och Universeum. Här finns också ett stort utbud av Göteborgs kända restauranger, barer och hotell. Dessutom gör närheten till både spårvagnar, bussar och centralstationen samt E6:an och E20 kommunikationsläget optimalt.

– Vi är oerhört glada att HSB Göteborg väljer Bärnstenen och Ullevistaden för sitt nya kontor. Läget, flexibiliteten och de goda kommunikationerna gör området till ett starkt val. Vi hälsar HSB Göteborg varmt välkomna och ser fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Kristina Pettersson Post, Chef Vasakronan Göteborg.

Bärnstenen omfattar drygt 20.000 kvadratmeter uthyrningsbar area varav cirka 18 500 utgörs av kontor och knappt 1.500 kvadratmeter restaurang och gym. I fastigheten hittar man bland andra Sweco och med uthyrningen till HSB Göteborg är fastigheten i princip fullt uthyrd.

– Vasakronan är den största fastighetsägaren i centrala Göteborg. Det ger oss fantastiska möjligheter att snabbt hjälpa våra befintliga kunder att hitta nya lokaler när deras behov förändras. Samtidigt har vi goda möjligheter att välkomna nya som söker sin plats i staden. HSB är ett gott exempel på det, säger Kristina Pettersson Post.

HSB Göteborg tillträder den 1 januari 2027.