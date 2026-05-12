Davidhallsgatan 14. Fotograf: Ebba Cameron

Vasakronan hyr ut 1 000 kvm i centrala Malmö

Vasakronan har tecknat avtal med spelutvecklaren Tarsier Studios motsvarande 1 000 kvm kontor i centrala Malmö.

Annons

Perfect Place var rådgivare till hyresgästen.

Kända för titlar som Little Nightmares och Reanimal är Tarsier Studios en internationellt etablerad spelutvecklare med tydliga rötter i Malmö. Nu är det klart att bolaget tar plats i Vasakronans fastighet Björnen 1, med adress Davidshallsgatan 14 och med Södra Förstadsgatan runt hörnet.

Fastigheten rymmer både handel i gatuplan, kontor och kontorshotell, och i närområdet finns ett stort och varierat utbud av restauranger, butiker, service och kultur. Med promenadavstånd till både Triangelns tågstation och Malmö centralstation är kommunikationsläget mycket bra.

– Tarsier Studios är en erkänd aktör inom spelbranschen med stark lokal förankring och vi är förstås väldigt glada över att få välkomna dem till oss på Vasakronan. På Davidshallsgatan 14 får de moderna lokaler i ett av stadens bästa lägen med omedelbar närhet till både Södra Förstadsgatans och Triangelns utbud, säger Anna Stenkil, Vasakronans chef Malmö.

Inflyttning är planerad till den 1 november 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 16:07

Episurf köper för 845 mkr – favorit i repris sju år senare

31 000 kvm i samma stad. Arena, skolor och kontor. FV berättar om likheten mellan två miljardaffärer.

Blir ny vd för Tengbom

”Jag älskar att vara arkitekt, och jag tror på arkitektens roll i samhället”.

Stort avtal för Åke Sundvall

537 bostäder och 10 000 kvm lokaler. Tre torn i blickfånget

Vill bygga ut 08-centrum

Tidigare plan innehöll dubblering av ytorna. Nu är den mer modest.

Får bygga 100 bostäder i Stockholm

Kan utveckla i Bromma och i Söderort.

Motigt för Täby centrum – allt fler öde butiker

20-tal tomma lokaler. Går allt mer mot lågprisbutiker.

Selin om konkurrenten och 60-miljardersbolaget

”Vi är redo för alla alternativ”.

Markanvisningstävling för hotell på halvö

”Vi hoppas hitta en aktör som har vilja och förmåga att utveckla ett hotellkoncept med hög arkitektonisk kvalitet och stark platsförankring”.

Nya prisrekord i Stockholm

Nivån nu över 130 000 kr/kvm i Vasastan. Läs även om elva andra områden.

Monen satsar på fängelse

Byggnadsarbetena påbörjas omgående.

Wiksténs köper mer än 500 lägenheter

Ökar sitt bostadsbestånd med 50 procent.

Planerar stor arena och hotell – söker privat ägare

10 000 personer ska arenan kunna ta emot. Kommunen erbjuder central tomt för projektet.

Selin lämnar vd-stolen i Balder efter 21 år

Erik Paulsson och Hans Wallenstam var med från början. Lika stort som fyra andra kända börsbolag tillsammans.

Ur arkivet 2005: Det enkla regerar i Göteborg

"Jag visste ingenting så jag gjorde som när jag köpte baguetter"

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

FV Quiz: Vad kan du om Erik Selin?

Befolkningsras och ökad arbetslöshet i Skellefteå

SCB publicerar en analys över hur batteritillverkningen i Skellefteå påverkat staden på olika sätt.

Bygglov klubbat – så blir Nya Malmö Stadion

Arena ska ta 8 000 åskådare. Byggkontrakt är värt 1 miljard kronor.

 Tillbaka till förstasidan