Vasakronan hyr ut 1 000 kvm i centrala Malmö

Vasakronan har tecknat avtal med spelutvecklaren Tarsier Studios motsvarande 1 000 kvm kontor i centrala Malmö.

Perfect Place var rådgivare till hyresgästen.

Kända för titlar som Little Nightmares och Reanimal är Tarsier Studios en internationellt etablerad spelutvecklare med tydliga rötter i Malmö. Nu är det klart att bolaget tar plats i Vasakronans fastighet Björnen 1, med adress Davidshallsgatan 14 och med Södra Förstadsgatan runt hörnet.

Fastigheten rymmer både handel i gatuplan, kontor och kontorshotell, och i närområdet finns ett stort och varierat utbud av restauranger, butiker, service och kultur. Med promenadavstånd till både Triangelns tågstation och Malmö centralstation är kommunikationsläget mycket bra.

– Tarsier Studios är en erkänd aktör inom spelbranschen med stark lokal förankring och vi är förstås väldigt glada över att få välkomna dem till oss på Vasakronan. På Davidshallsgatan 14 får de moderna lokaler i ett av stadens bästa lägen med omedelbar närhet till både Södra Förstadsgatans och Triangelns utbud, säger Anna Stenkil, Vasakronans chef Malmö.

Inflyttning är planerad till den 1 november 2026.