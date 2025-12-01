Kista. Bild/montage: Fastighetsvärlden

Vasakronan har ännu inte klart med Ericsson

Corem har förlängt med Ericsson i Kista. Den andra stora hyresvärden har ännu inte tecknat något kontrakt.
– Vi har en bra dialog med Ericsson men i övrigt inget nytt att berätta just nu, säger Anna Reinfeldt, regionchef Vasakronan, till FV.

Ericsson och Polismyndigheten är Vasakronans största hyresgäster och de står båda för ungefär 3 procent av Vasakronans kontrakterade hyra.

Vasakronan har Ericsson som hyresgäst i flera ganska nyproducerade kontorsbyggnader i Kista.

Att Ericsson förlängt hyresavtalet med Corem innebär i alla fall att bolaget inte helt kommer att lämna Kista.

Det var i oktober 2024 som Fastighetsvärlden kunde avslöja att Ericsson startat en stor lokalsökningsprocess.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

