Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Vasakronan har förlängt ett hyresavtal med Ericsson motsvarande drygt 19 000 kvm i fastigheten Modemet 1, Hus 9, i Kista i Stockholm. Vasakronan uppger för FV att övriga avtal med Ericsson ”löper på precis som vanligt”. FV saknar dock kontraktslängd på dessa. FV berättade tidigare att Ericsson sökte 50 000–100 000 kvm lokaler. Nu har man förlängt totalt 58 000 kvm i Kista.

Kista är ett väl etablerat område i norra Stockholm med mycket bra kommunikationer. Med hundratals techbolag, nio testbäddar och labb, tre nationella forskningsinstitut och två universitet i området utgör stadsdelen ett starkt ekosystem för teknikutveckling och kommersialisering av forskning.

– I Kista finns en unik kombination av akademi, entreprenörer och storbolag. Här jobbar mer än 20 000 personer från drygt 90 länder inom tech. Sammantaget gör det Kista till ett av Sveriges viktigaste innovationskluster och en strategiskt viktig resurs för Stockholms och Sveriges konkurrenskraft, säger Anna Reinfeldt, Vasakronans chef Stockholm.

Nyligen blev det klart att Ericsson har omförhandlat och förlängt sitt hyresavtal med Vasakronan om 19 000 kvadratmeter i fastigheten Modemet 1, Hus 9. Avtalet sträcker sig fram till 31 januari 2031.

– Ericsson är en aktör med stark närvaro i Kista och som sådan viktig för området. Tillsammans med Ericsson, Stockholms stad och andra aktörer fortsätter vi att bygga vidare på Kistas många styrkor för att vidareutveckla stadsdelen, säger Anna Reinfeldt, Vasakronans chef Stockholm.

Ericsson har nyligen lagt ett stort varsel som drabbar Kista hårt. Samtidigt har FV uppgifter om att delar av Ericssons anställda i området har fått förändrade regler för närvaro på kontoret, upp från tre till fyra dagar i veckan.

Tidigare har Corem förlängt 39 000 kvm med Ericsson i Kista.

I övrigt har Atrium Ljungberg förlängt 31 500 kvm med Ericsson i Göteborg och Wihlborgs har gjort detsamma i Lund för 12 000 kvm.

För Vasakronan är Ericsson, tillsammans med Polismyndigheten, bolagets största hyresgäst. Båda står för 3 procent av kontrakterad hyra.

Fastighetsvärlden avslöjade i oktober 2024 att Ericsson startat en sökning efter nya lokaler, vilket skulle kunna innebära att bolaget lämnar Kista och man inte väljer att förlänga hyresavtalet med existerande hyresvärdar. Lokalsöket är på 50 000–100 000 kvm.

Hittills har alltså Ericsson förlängt 58 000 kvm i Kista.

Cushman & Wakefield är rådgivare till Ericsson i processen.

FV har även berättat att Ericsson halvt i det dolda gjort en mindre förhyrning av kontorslokaler mitt i Stockholm.