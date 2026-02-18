Vasakronan avyttrar till Folksam i Göteborg

Vasakronan avyttrar fastigheten Nordstaden 21:1 i Göteborg till Folksam. Priset är 307 miljoner kronor. Det är inte ofta Vasakronan säljer men Folksam är desto oftare på köpsidan.

Catella var rådgivare till säljaren.

Försäljningen genomförs som ett led i Vasakronans långsiktiga strategi för kontinuerlig utveckling och optimering av fastighetsportföljen.

Nordstaden 21:1, även kallad Hertziahuset, uppfördes ursprungligen 1901 och är belägen med huvudentré från Packhusplatsen 2 i Göteborg.

Fastigheten omfattar cirka 4 900 kvadratmeter varav majoriteten utgörs av kontor. Den ligger mellan operan och Stenpirén, nära vattnet.

Priset motsvarar 62 650 kr/kvm.

– Det känns extra roligt att presentera ett nytillskott i portföljen i centrala Göteborg. Fastigheten ligger centralt och bra i ett område där vi vill fortsätta växa. Den kommer att integreras i vårt systematiska arbete med att säkerställa hög hållbarhetsprestanda för att nå våra klimatmål. Folksamgruppens fokus på bra kontorsfastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen ligger fast, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Avtal ingicks den 19 december 2025 och köparen tillträdde fastigheten den 17 februari 2026.