Vasakronan avyttrar i Uppsala

Vasakronan avyttrar fastigheten Kvarngärdet 1:19 i Uppsala för ett överenskommet fastighetsvärde motsvarande 193 miljoner kronor. Köpare är Donald Ericsson Fastigheter AB, ett Uppsala-baserat familjeföretag.

Nordanö var rådgivare till säljaren.

Försäljningen genomförs som ett led i Vasakronans långsiktiga strategi för kontinuerlig utveckling och optimering av fastighetsportföljen.

Kvarngärdet 1:19, även kallad Tornet, uppfördes 1990 och är belägen på Ljusbärargatan 2 i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala. Fastigheten omfattar cirka 5 100 kvadratmeter varav 4 400 kvadratmeter avser kontor, vård och utbildning. Resterande ytor utgörs av förråd.

Avtal ingicks den 19 december 2025 och köparen tillträder fastigheten 28 januari 2026.

Donald Ericsson Fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag i Uppsala, men äger även en fastighet i Gävle. Bolaget grundades 1973 av Donald Ericsson och ägs numera av hans söner.