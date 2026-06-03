Varma sålde Atrium Ljungberg-aktier för 1,1 miljarder

Efter femton års innehav har finska Varma sålt hela sitt innehav i Atrium Ljungberg.

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Den finska pensionsförvaltaren Varma sålde under tisdagskvällen hela sitt innehav av Atrium Ljungberg-aktier. Kursen hamnade ungefär sju procent lägre än stängningskursen på börsen några timmar tidigare.

Efter ett bookbuilding-förfarande sattes kursen till 27,35 kronor. Det var SEB som genomförde affären.

Varma var den fjärde största ägaren i Atrium Ljungberg med ett innehav om 40,6 miljoner aktier, ett innehav man haft i närmare 15 år.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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