Varma sålde Atrium Ljungberg-aktier för 1,1 miljarder

Efter femton års innehav har finska Varma sålt hela sitt innehav i Atrium Ljungberg.

Den finska pensionsförvaltaren Varma sålde under tisdagskvällen hela sitt innehav av Atrium Ljungberg-aktier. Kursen hamnade ungefär sju procent lägre än stängningskursen på börsen några timmar tidigare.

Efter ett bookbuilding-förfarande sattes kursen till 27,35 kronor. Det var SEB som genomförde affären.

Varma var den fjärde största ägaren i Atrium Ljungberg med ett innehav om 40,6 miljoner aktier, ett innehav man haft i närmare 15 år.