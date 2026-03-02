Världskulturmuseerna kan tvingas stänga i Stockholm

Statens Fastighetsverk vill höja hyrorna. Då kan Världskulturmuseerna, SMVK, behöva säga upp lokalerna för Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm till år 2027. För Etnografiska vill SFV höja hyran med 57 procent.

”För att säkerställa att tillräckliga medel finns för att tillgängliggöra samlingarna och bedriva museiutveckling i linje med myndighetens instruktion, bedömer SMVK att det mest realistiska och långsiktigt hållbara alternativet är att säga upp hyresavtalen för Medelhavsmuseets och Östasiatiska museets lokaler” skriver myndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen enligt magasin K.

Statens fastighetsverk har sagt upp hyresavtalet för Etnografiska museet på Gärdet i Stockholm. Där har myndigheten föreslagit en hyreshöjning med 57 procent, en höjning på drygt 12 miljoner kronor utöver den vanliga uppräkningen. SMVK bedömer att det är troligt att hyresökningar även väntar för Medelhavsmuseet på Fredsgatan i Stockholm och Östasiatiska museet på Skeppsholmen.

SMVK bedömer därför att man behöver en tillfällig anslagsökning på drygt 7,5 mkr för 2027 för att klara av hyreshöjningen för Etnografiska. Dessutom behövs ytterligare 15 mkr i tillfälliga medel för 2027 för att kunna genomföra flytt av samlingar och verksamhet från Östasiatiska och Medelhavsmuseet.

Östasiatiska är för tillfället stängd för renovering och väntas öppna åter hösten 2026.

Myndigheten Statens museer för Världskultur, Världskulturmuseerna, består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg.