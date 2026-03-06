Världens grönaste kontor kan vinna

Vasakronan och White kan vinna Mipim Awards för kontorsfastigheten Lumi i Uppsala, inom kategorin Bästa ombyggnadsprojekt. – Hade man inte varit kreativ och vågat satsa på det här så hade det varit ett enkelt beslut att riva det befintliga huset, säger Martin Kron, chef investeringar och projekt hos Vasakronan till FV.

Duon tävlar mot projekt i franska Paris, nederländska Rotterdam och tyska Osnabrück.

– Det är naturligtvis superkul att vi uppmärksammas både nationellt och internationellt. Det är välförtjänt för teamet i Uppsala och för alla andra som har varit engagerade. De har gjort ett fantastiskt jobb med att skapa ett spjutspetsprojekt som på totalen är lönsamt, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, säger Martin Kron, chef investeringar och projekt hos Vasakronan.

Kontorsprojektet Lumi stod klart hösten 2024, och lokalerna om 15 000 kvadratmeter är fullt uthyrda.

Hållbarhet har varit ledstjärnan under byggnationen. Hela grundläggningen och 80 procent av betongstommen har sparats.

– Hade man inte varit kreativ och vågat satsa på det här så hade det varit ett enkelt beslut att riva det befintliga huset.

Utöver betong- och grundstomme har bland annat 110 ton gipsplattor, 1 351 kvadratmeter tegel, 447 radiatorer, 40 procent av alla textilmattor, 50 procent av undertaket, skåp, dörrar och glaspartier återbrukats.

Projektet har miljöcertifierats enligt LEED där gränsen för högsta nivå, Platina, ligger på 80. Lumi har fått 99 av 110 möjliga poäng och är därmed det projekt som nått högst poäng i Europa och det kontorshus med högst poäng i världen.

– Det är återbruket som sticker ut i det här huset men vi har också fått ner energianvändningen med 75 procent. Vi har ett primärenergital på 43 kwh/kvm. Och tack vare solceller på tak och fasad är vi självförsörjande på fastighetsel.

Är Mipim Awards en viktig tävling?

– Det som är kul med Mipim Awards är att konkurrensen är global. Lumi är det enda svenska projekt som valts ut till final, det är häftigt, säger Martin Kron.

Prisutdelningen sker under Mipims sista dag, torsdagen den 12 mars.