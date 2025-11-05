Världens första trygghetscertifierade skola hos Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter blir först i världen med att trygghets- och säkerhetscertifiera en skolfastighet. Det är Gäddan 8 i centrala Malmö – hemvist för Malmö Neptunigymnasium – som har uppnått nivån SHORE GOLD,

SHORE-systemet (SAFE Hospitality, Office, Retail, Exhibitions) mäter en fastighets motståndskraft inom trygghet och säkerhet baserat på 800 parametrar, fördelade över sex huvudområden: ledningssystem och riskhantering, fysiskt fastighetsskydd, kund- och hyresgästsäkerhet, bevakningssystem samt kris- och kontinuitetsplanering.

Certifieringen omfattar både den fysiska fastigheten och hur miljön bidrar till trygghet och välbefinnande för elever, personal och besökare. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Malmö stad och Safe Asset Group, som utvecklat SHORE-systemet.

– Vi är stolta över att ha genomfört den första SHORE-certifieringen någonsin av en skola. Trygga och säkra skolmiljöer är en viktig del av vårt uppdrag som fastighetsägare och certifieringen bekräftar att både den fysiska miljön och det förebyggandet arbetet håller hög internationell klass. Det är glädjande att genom detta arbete bidra till lärandemiljöer där elever och personal ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas, säger Tim Prevolnik Sjöstrand, marknadsområdeschef i Malmö på Skandia Fastigheter.

Malmö Neptunigymnasium, som drivs av Malmö stad, startade hösten 2024 sin verksamhet i Gäddan 8 – en byggnad med en lång utbildningstradition på Universitetsholmen, tidigare hem för Malmö Universitet. Skolan har plats för cirka 1 000 elever och erbjuder introduktionsprogram, yrkesprogram och högskoleförberedande utbildningar med profilering mot framtidens arbetsmarknad inom medicin, vård, hälsa och omsorg.

Certifieringen är en del av Skandia Fastigheters pågående satsning på trygghet och hälsa i sina fastigheter. Sedan 2019 har bolaget arbetat aktivt med externa säkerhetscertifieringar, och 2023 blev de först i världen att certifiera en hel köpcentrumportfölj – tio handelsplatser om sammanlagt nära 318 000 kvadratmeter – enligt samma SHORE-system.

– När vi certifierade våra köpcentrum såg vi tydligt hur arbetet med struktur, rutiner, uppföljning och kvalitetssäkring skapade konkreta mervärden för både besökare och verksamheter. Att nu tillämpa samma metodik på en skolmiljö är ett naturligt steg i vår ambition att bidra till trygga och inkluderande miljöer att vistas i, säger Henrik Pihlblad, operativ risk- och säkerhetschef på Skandia Fastigheter.

