Johan Davidsson.
Johan Davidson. Almedalen 2026. Foto: FV

”Varje fastighetsägare är nog inte jättenöjd”

Vad behöver göras för att kicka igång hushållens köplust och den tröga bostadsmarknaden? Det var utgångspunkten för Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsministern, på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

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Sverige är inte tillbaka till de ”dopade” bostadsåren med minusränta och höga bostadsinvesteringar.

Det konstaterade Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsministern, på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

Vad är det för bostadspolitik som driver dagens regering?

– Fler ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar och fler ska kunna flytta dit jobben och bostäderna finns. Sverige ska vara bättre rustat långsiktigt, svarade Johan Davidson moderator Ellinor Persson.

Vilken är regeringens långsiktiga vision i fråga om bostadspolitik?

– Bostadsproduktionen ska möta människors efterfrågan, som att många vill bo i småhus. Byggandet av bostäder har inte matchat folkets vilja. Bostadspolitiken ska utgå från vad folk vill ha.

Tiden har blivit bostadsmarknadens dyraste kostnad, sägs det. Kommentar?

– Ledtider kostar enormt mycket pengar, den problembilden delar vi. Det skiljer mellan kommuner, visar undersökningar. Även när det gäller samma regelverk, svarade Johan Davidson från scenen.

Hur ska vi få en bostadspolitisk uppgörelse som håller längre än en mandatperiod?

– Det mesta brukar göra det. Den stora skiljelinjen är synen på fri hyressättning. En blocköverskridande överenskommelse skulle kunna träffas inom det området, och vara nödvändigt.

Har ni lyckats skapa framtidstro i och med de reformer ni hittills fått igenom?

– Varje fastighetsägare är nog inte jättenöjd. Skattesystemet, räntor, och hur kommuner hanterar exploateringsavtal, är också sådant som har inverkan.

Text Sofia Hadjipetri Glantz sofia.hadjipetri.glantz@fastighetsvarlden.se

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