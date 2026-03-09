Vänsterpartiet kräver frysta hyror

Under en pressträff under måndagen säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar att partiet vill att hyrorna ska frysas med omedelbar verkan.

Nooshi Dadgostar anser att hyresgästerna inte har fått några lättnader medan hyresvärdars lönsamhet ökat med 40 procent sedan 2015.

– Hyresgästerna måste få en andningspaus. Det är alldeles för höga hyror, säger hon under pressträffen.

Vänsterpartiet kritiserar också systemet där en skiljeman utses vid strandade förhandlingar, och vill tillsätta en utredning för att se över ramarna kring hyresförhandlingar. Vänsterpartiet menar att systemet med skiljeman har missbrukats monumentalt av fastighetsägarna, och att parterna behöver sätta sig ner för att diskutera ramarna som sätter hyrorna, parallellt med utredningen.

Årets hyresförhandlingar landade i snitt på 3,4 procent höjning, vilket är den lägsta höjningen på fyra år.