Vann budgivning med 2 kronor

Det vinnande budet gällde för bostäder upplåtna med hyresrätt.

Längs Finlandsgatan i Akalla och Husby pågår planering för att utveckla området med ny bebyggelse och omvandla Finlandsgatan till en attraktiv stadsgata.

Exploateringskontoret genomförde under april 2022 en anbudstävling på pris för att välja byggaktör. Totalt inkom tio anbud och RE Equity Fund AB inkom med det högsta anbudet och utsågs till vinnare i tävlingen. Förslaget innehåller cirka 280 lägenheter upplåtna med hyresrätt.

Markanvisningsområdet utgörs av ett obebyggt område mellan Finlandsgatan, Vandagatan, Hanstavägen och Akallalänken.

Exploateringskontoret har genomfört en kontroll avbolagets kreditvärdighet och finansiella situation och byggaktörens genomförandekraft har bedömts. För att garantera RE Equity Funds åtaganden svarar ByggPartner Gruppen AB och Ralph Torgersson Konsult och Fastighet AB solidariskt med bolaget i markanvisningen. Ralph Torgersson är en av delägarna i RE Equity Fund AB. ByggPartner Gruppen är ett byggentreprenadföretag som har verksamhet i mellansverige.

Under 2017 respektive 2019 skedde markanvisningar till de byggaktörer som redan finns inom projekt Finlandsgatan. Svenska Bostäder fick markanvisning under 2017 . Nordr (tidigare Veidekke), Brabo, Folkhem, ByggVesta, FastPartner och SISAB fick markanvisningar under 2019.