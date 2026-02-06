Lista: Hela 19 vann årets Kundkristaller

I samband med Benchmark Event på Berns i Stockholm delades Kundkristallerna ut till Sveriges bästa fastighetsbolag – för både lokaler och bostäder. Hela 19 Kundkristaller delades ut.
Lundbergs Fastigheter fick ta emot utmärkelsen för sjätte året i rad. Bolaget var nominerat i kategorierna Högsta Serviceindex, Högsta Profil och Högsta Produktindex och tilldelades Kundkristallen i samtliga.
– Att få ta emot Kundkristallen ännu en gång är verkligen hedrande och betyder mycket för oss. Det visar att vi lyckas leva upp till de förväntningar våra hyresgäster har på oss och att vårt långsiktiga arbete fortsätter att göra skillnad. Den här utmärkelsen ger oss ytterligare energi att fortsätta utvecklas och skapa ännu bättre boendeupplevelser, säger Johan Ladenberg, vd Lundbergs Fastigheter.
I kategorin ”Största lyft Serviceindex” för fastighetsbolag med över 300 lokaler tog Regio hem sin första Kundkristall.
– Att vi vinner en Kundkristallen visar att vårt fokus på hyresgästernas upplevelse verkligen ger resultat. Vi fortsätter att utveckla våra lokaler och tjänster med kundens perspektiv i centrum. Det ger oss både bättre lönsamhet och högre kundnöjdhet, säger Simon Iaffa Nylén, chief sustainability officer på Regio.
Vinnarna utsågs bland fastighetsbolag som genomfört kundundersökningar tillsammans med AktivBo under 2025, inom både bostads- och lokalsegmenten. Totalt delades 19 Kundkristaller ut, fördelat på 9 kategorier och olika storleksklasser.
Högsta serviceindex – bostäder
200–999 lägenheter
Lindstrands Bygg AB
1 000–3 999 lägenheter
MHS Bostäder
4 000–10 999 lägenheter
Lundbergs Fastigheter
11 000+ lägenheter
AB Bostaden i Umeå
Största lyft serviceindex – bostäder
200–999 lägenheter
Nordfeldt
1 000–3 999 lägenheter
AllboHus Fastighets AB
4 000–10 999 lägenheter
Järfällahus AB
11 000+ lägenheter
Bostads AB Mimer
Heimstaden
Rikshem AB
Sveafastigheter
Högsta serviceindex – lokaler
Upp till 299 lokaler
Dahlqvists Fastighetsförvaltning AB
300+ lokaler
AB Kristianstadsbyggen
Största lyft serviceindex – lokaler
Upp till 299 lokaler
Brandkontoret / Einar Mattsson Fastighetsförvaltning
300+ lokaler
Fastighets AB Regio
Bästa inflyttsprocess
AB Kristianstadsbyggen
Bästa felanmälansprocess
AB GotlandsHem
Högsta produktindex – bostäder
200–3 999 lägenheter
SVPH
4 000+ lägenheter
AB Skövdebostäder
Lundbergs Fastigheter
Högsta profil – bostäder
200–3 999 lägenheter
Lindstrands Bygg AB
4 000+ lägenheter
Lundbergs Fastigheter
Bästa nyproduktion
MKB Fastighets AB / Byggmästar’n i Skåne AB (Simfenan 1)