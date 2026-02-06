Lista: Hela 19 vann årets Kundkristaller

I samband med Benchmark Event på Berns i Stockholm delades Kundkristallerna ut till Sveriges bästa fastighetsbolag – för både lokaler och bostäder. Hela 19 Kundkristaller delades ut.

Lundbergs Fastigheter fick ta emot utmärkelsen för sjätte året i rad. Bolaget var nominerat i kategorierna Högsta Serviceindex, Högsta Profil och Högsta Produktindex och tilldelades Kundkristallen i samtliga.

– Att få ta emot Kundkristallen ännu en gång är verkligen hedrande och betyder mycket för oss. Det visar att vi lyckas leva upp till de förväntningar våra hyresgäster har på oss och att vårt långsiktiga arbete fortsätter att göra skillnad. Den här utmärkelsen ger oss ytterligare energi att fortsätta utvecklas och skapa ännu bättre boendeupplevelser, säger Johan Ladenberg, vd Lundbergs Fastigheter.

I kategorin ”Största lyft Serviceindex” för fastighetsbolag med över 300 lokaler tog Regio hem sin första Kundkristall.

– Att vi vinner en Kundkristallen visar att vårt fokus på hyresgästernas upplevelse verkligen ger resultat. Vi fortsätter att utveckla våra lokaler och tjänster med kundens perspektiv i centrum. Det ger oss både bättre lönsamhet och högre kundnöjdhet, säger Simon Iaffa Nylén, chief sustainability officer på Regio.

Vinnarna utsågs bland fastighetsbolag som genomfört kundundersökningar tillsammans med AktivBo under 2025, inom både bostads- och lokalsegmenten. Totalt delades 19 Kundkristaller ut, fördelat på 9 kategorier och olika storleksklasser.

Högsta serviceindex – bostäder

200–999 lägenheter

Lindstrands Bygg AB

1 000–3 999 lägenheter

MHS Bostäder

4 000–10 999 lägenheter

Lundbergs Fastigheter

11 000+ lägenheter

AB Bostaden i Umeå

Största lyft serviceindex – bostäder

200–999 lägenheter

Nordfeldt

1 000–3 999 lägenheter

AllboHus Fastighets AB

4 000–10 999 lägenheter

Järfällahus AB

11 000+ lägenheter

Bostads AB Mimer

Heimstaden

Rikshem AB

Sveafastigheter

Högsta serviceindex – lokaler

Missa inte! Mälarmarknaden 2026 En heldag om fastighetsmarknaden och stadsutveckling i Mälardalen. Svensk ekonomi, regionens energisatsningar, Kopparlunden, Mälarporten – och läget för hyror, yielder och byggande. Seminariet äger rum på Västerås Kongress, Västerås den 3 mars. Se fullständigt program och anmäl dig här!

Upp till 299 lokaler

Dahlqvists Fastighetsförvaltning AB

300+ lokaler

AB Kristianstadsbyggen

Största lyft serviceindex – lokaler

Upp till 299 lokaler

Brandkontoret / Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

300+ lokaler

Fastighets AB Regio

Bästa inflyttsprocess

AB Kristianstadsbyggen

Bästa felanmälansprocess

AB GotlandsHem

Högsta produktindex – bostäder

200–3 999 lägenheter

SVPH

4 000+ lägenheter

AB Skövdebostäder

Lundbergs Fastigheter

Högsta profil – bostäder

200–3 999 lägenheter

Lindstrands Bygg AB

4 000+ lägenheter

Lundbergs Fastigheter

Bästa nyproduktion

MKB Fastighets AB / Byggmästar’n i Skåne AB (Simfenan 1)