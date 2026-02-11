Välkänd restaurangduo ska lyfta Fridhemsplan

Alecta Fastigheters nyutvecklade fastighet Miss Q vid Fridhemsplan står klar till sommaren. Nu står det klart att krögarduon Anton Lindeborg och Joel Eriksson som står bakom succéer som Forma vid Hornstull, Häktet på söder och Napolyon Bistro & Bar på Östermalm kliver in och utvecklar matutbudet i den nya destinationen.

I fastigheten blir det bland annat ett nytt hotell och Åhléns blir kvar i nya lokaler.

Krögarduon hyr en yta om totalt 694 kvm, som blir till två nya restauranglokaler i gatuplan på Drottningholmsvägen. Ambitionen är att skapa ett nytt vardagsrum för området med den mat och dryck duon redan gjort sig känd för, samtidigt som en ny inriktning anpassad för Fridhemsplan utlovas. Öppningen planeras till början av 2027.

– Vi upplever att Fridhemsplan står inför ett skifte. Precis som Hornstull gjorde för några år sedan, är detta nästa stadsdel på tur att få ett tydligare lyft. Med mat, kultur och levande mötesplatser skapas en identitet som på sikt etablerar området på ett nytt sätt och där vill vi vara med och bidra, säger Anton Lindeborg

Etableringen adderar ytterligare en pusselbit i utvecklingen av Fridhemsplan som destination för möten, mat och människor. Sedan tidigare är det känt att den internationella hotellkedjan Ruby Hotels gör sin första skandinaviska etablering i fastigheten Miss Q, och att en takrestaurang planeras högst upp i byggnaden. På innergården byggs dessutom ett helt nytt gårdshus med 39 bostadsrätter med säljstart i mars 2026.

– Fridhemsplan har aldrig handlat om polerad yta, utan uttryck, driv och mod att göra sin grej. Tillsammans med Anton och Joel fortsätter vi tillföra ny energi och lyfta Fridhemsplan till en mänskligare mötesplats, säger Helena Ågren, affärsansvarig stadsutvecklare på Alecta Fastigheter.