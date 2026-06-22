Valåret gör Almedalen hetare än på länge

Hög puls hos arrangörerna och betydligt fler evenemang än förra året – det är tendenser som kännetecknar valårets Almedalen. Bland fastighets- och samhällsbyggnadsaktörerna märks också tydligt vilka frågor som får störst fokus. ”Fastighetsbranschen har hittat ett bra forum i Almedalen”, säger verksamhetsledaren Mia Stuhre till FV.

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 4/2026 – som för övrigt finns för gratis läsning här).

Chinos-outfits, rosémingel och saffranspannkakor mellan seminarierna i all ära. Almedalsveckan under ett valår kännetecknas ändå kanske främst av en viss extra anspänning.

I år pågår Almedalsveckan måndag till fredag den 22–26 juni. Det är andra gången som värden Region Gotland testar ett traditionellt veckoformat. Sedan 2021 framträder två riksdagspartier om dagen, i årets omgång sker det tisdag–fredag.

– De tidigare åtta dagarna blev för många. Även om alla riksdagspartier fick sista dagen någon gång så blev det aldrig samma fokus då. Mediegenomslaget för att få ut sitt budskap går dessutom snabbare nu. Det är bra för Almedalen med två partier per dag, och riksdagspartierna verkar också nöjda med formatet, säger Mia Stuhre, verksamhetsledare Almedalen, till Fastighetsvärlden.

Årets partiledartal börjar med Kristdemokraterna och Liberalerna på tisdagen, Sverigedemokraterna och Centerpartiet på onsdagen, Miljöpartiet och Socialdemokraterna på torsdagen samt Moderaterna och Vänsterpartiet på fredagen.

Däremellan råder febril seminarie- och mingelaktivitet innanför ringmuren i Visby, mellan Almedalsparken, Donners plats, Hamngatan, Hästgatan, Stortorget samt utmed norra Strandpromenaden.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) är på plats för att driva sina profilfrågor.

– På infrastrukturområdet handlar det om att stärka tillförlitligheten i transportsystemet genom historiska satsningar på underhåll, ökad robusthet och investeringar som stärker både tillväxt och totalförsvar. På bostadsområdet handlar det om att sänka trösklarna till bostadsmarknaden, skapa fler vägar till ett eget boende och fortsätta förenkla regler så att det blir enklare, snabbare och billigare att bygga, skriver han i mejl till FV.

För honom är Almedalen en självklar arena att vistas på.

– För bostads- och infrastrukturfrågor, som kräver långsiktighet och samarbete mellan många aktörer, är det särskilt värdefullt. Det ger möjlighet att både förklara regeringens reformer och lyssna in hur de fungerar i praktiken samt åtgärder framåt, menar Andreas Carlson.

Fler än 2 900 evenemang är listade i programmet när det är tre veckor kvar till start, jämfört med förra årets cirka 2 300. Mia Stuhre tror att siffran kan öka till 3 000.

Förra året gästades Almedalsveckan av 32 000–35 000 unika besökare. Enligt Mia Stuhres beräkningar brukar en vistelse vara i 2–3 dagar, vilket innebär att det på totalen blev cirka 100 000 personer som rörde sig i området under hela veckan.

Fastighetsbranschen har hittat ett bra forum i Almedalen.

Det är ändå färre än pre-pandemitider och rekordvalåret 2018, då ungefär 45 000 unika besökare noterades.

– Efter pandemin har vi märkt en tydlig skillnad. Tidigare åkte hela avdelningar hit. Pandemin och ekonomin har gjort att arrangörerna inte har råd att skicka så många, man kanske nöjer sig med 2–3 personer, säger Mia Stuhre.

En trend på senare år är att deltagare samordnar evenemang för att prata om gemensamma frågor. Nischade ämnen blir bredare. Innan kunde man prata om välfärd, nu pratar man om välfärd och ekonomi, menar Mia Stuhre.

Heta ämnen för fastighets- och samhällsbyggnadsområdet i år är energi och elektrifiering, klimat och hållbarhet, säkerhet och resiliens, ekonomisk omställning i bygg- och fastighetssektorn samt digitalisering och AI, visar en sammanställning av Almedalsprogrammet.

Det märks också till stor del när Fastighetsvärlden anordnar två heldagar på plats, där fokus ligger på makro, demografi och AI, bostäder, samhälle och säkerhet samt kommersiella fastigheter.

– Fastighetsbranschen har hittat ett bra forum i Almedalen, säger Mia Stuhre.

Finns det en fara i att kapitalet och fastighetsbranschen tar över för mycket?

– Vi är inte värd för en näringslivsmässa, utan för en demokratisk mötesplats. Blir det för stor vändning mot pengatunga sektorer så finns det en risk att ideella sektorn trycks ut. Det blir skevt och odemokratiskt, och vi försöker undvika att hamna där, svarar Mia Stuhre.

Jenny Landernäs (M) är regionråd i Region Västmanland och vice ordförande i Mälardalsrådet, den politiska samverkansorganisationen för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen, där fyra miljoner människor tillsammans bidrar till hälften av Sveriges BNP.

I år skickar Mälardalsrådet 2–3 personer till Almedalen och samarbetar – apropå trenden att gå ihop med andra aktörer – med Västerås stad och Mälardalens universitet, säger Jenny Landernäs till FV:

– Tidigare har Mälardalsrådet anordnat arrangemang på egen hand. De senaste åren har vi gjort saker tillsammans med andra. Det är kostnadseffektivt, men det ger också mer. Vi behöver ha starka kompisar, många av våra frågor hänger ihop.

Deras agenda på torsdagseftermiddagen i Almedalen handlar om den nyligen släppta nationella planen för transportinfrastruktur, Mälarbanan, kompetensförsörjningen inom infrastrukturen samt bristen på övningsanläggningar.

Pratar ni även om bostadsfrågor?

– Ja, det gör vi, men i mindre omfattning. Västerås ökar sin befolkning, där är det viktigt att bygga nya bostäder. I många av Västmanlands mindre kommuner minskar däremot invånarantalet. Det behövs fortfarande attraktiva bostäder för olika delar av befolkningen. Men frågan är mindre het än för några år sedan, säger Jenny Landernäs.

Tydligt är att det som sker utanför seminarierna är lika betydelsefullt som det som händer på de många scenerna.

– Vi tycker att det är värdefullt att vara på plats. Det blir ett sätt att samla människor från olika branscher och med olika geografi för att prata om det som är viktigt för oss. Även de informella kontakterna och samtalen som förs under dagarna är viktiga, säger Jenny Landernäs.

Jag brukar också tacka ja till mingel. Det är en form av speeddejting.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson håller också improviserade träffar högt.

– Almedalen ger inte sällan möjligheten till spontana möten utanför de inplanerade aktiviteterna och sammanhangen. Det kan vara byggbolag, kommunpolitiker, transportföretagare, forskare och företrädare för olika organisationer, säger Andreas Carlson och fortsätter:

– Det ger möjlighet till andra samtal och snabbare återkoppling och utbyte. Samtidigt är tempot högt under dagarna i Almedalen, och därför är även andra forum minst lika viktiga för dialog om konkreta åtgärder.

Finans- och fastighetsentreprenören Per Taube står bakom Gelba Management, med innehav i bland annat fastigheter, destinationer och besöksnäring, däribland Arlandastad Group, Moment Group och Sturebadet.

Han har åkt till Almedalen i närmare 20 år och understryker att det inte går att springa på alla bollar. I stället tipsar han om ”luft mellan aktiviteterna” och att satsa extra mycket på det sociala umgänget.

– Jag eller något av mina bolag brukar försöka ordna en middag. Det ger mer om det är en mindre grupp på åtta–tio personer, så att man ryms runt ett bord. Det blir bättre fokus, säger Per Taube och tillägger:

– Jag brukar också tacka ja till mingel. Det är en form av speeddejting. Då vill jag möta så många som möjligt som jag har intresse av att träffa.

Om man inte har anmält sig till något mingel? Det finns ingen anledning till oro för att bli nekad i dörren, lugnar Per Taube.

– Det pågår aktiviteter överallt i Almedalen. Det är sällan helt fullbokat. Kommer man glidande till ett event så brukar det inte vara ett problem att slinka in.

-> Det händer hos Fastighetsvärlden i Almedalen 23-24 juni 2026