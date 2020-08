Väla hyr ut 1.066 kvm – satsar lokalt

Väla köpcentrum, som ligger strax utanför Helsingborg, har tecknat kontrakt med ett tiotal nya hyresgäster under sommaren.

Totalt handlar det om en area på 1.066 kvm som hyrs ut i köpcentrumet.

Följande nya aktörer har redan flyttat in, eller kommer att flytta in under hösten, till centrumet som ägs av Skandia Fastigheter.

Flera av nykomlingarna är lokala aktörer.

• Sweet House Café – har öppnat, 105 kvm

Lokalt pannkakskoncept som sedan tidigare finns på Södergatan i Helsingborg.

• Ginger Hälsobar – öppnar inom kort, 173 kvm

Lokal salladsbar och ett café.

• Tretorn – öppnar 29 augusti, 83 kvm

Klassiskt lokalt märke. Öppnar ett nytt Brand Home nära Stora Torget på Väla.

• A Diary – har öppnat, 188 kvm

Butik med fokus Östasien.

• Mexicana – har öppnat, 117 kvm

Restaurang.

• Cutters – öppnar under september, 50 kvm

Frisör.

• Biltvätt Center – öppnar i början av september, 10 kvm

Biltvätt och städ.

• Kitch´n – öppnar under september, 160 kvm

Butik med köks- och hushållsartiklar.

• SIR and Friends – öppnar under hösten, 80 kvm

Herrekipering.



• CH Skin Tech – har öppnat, 100 kvm

Skönhetssalong.