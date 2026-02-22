Anneli Jansson, Humlegården. Socialstyrelsen.

Vakansgraden svagt uppåt för Humlegården

Humlegårdens uthyrningsgrad har gått ner en procentenhet på ett år, till 90 procent (91). Bolaget visar en positiv nettouthyrning om 10 miljoner kronor under året. Siffrorna i bokslutet är generellt starka och stabila.

Till höjdpunkterna för Humlegården under 2025 hör förvärvet av fastigheten Fenix Stockholm i Hagastaden, samt den största kontorsuthyrning i Sverige då Socialstyrelsen tecknade avtal om cirka 17 600 kvm kontor i Solna strand.

Vid årsskiftet uppgick fastigheternas marknadsvärde till 42,5 mdkr. Värdeförändringar uppgår till +0,4 mdkr för helåret 2025 vilket motsvarar en ökning om cirka 1,0 procent.

Vakansgraden är 10 procent, att jämföra med 9 procent vid halvårsskiftet och vid årsskiftet 2024/25. Se FV:s lista över vakansutveckling hos alla stora kontorsbolag här.

Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 2 047 mkr (1 978). I jämförbart bestånd var intäkterna i nivå med föregående år

– De ljusare konjunkturutsikterna har efter sommaren börjat avspeglas på både kontors- och transaktionsmarknaden i Stockholm, som varit avvaktande under en lång period. Kontorsmarknaden är dock mer polariserad nu, och efterfrågan är störst inom det övre kvalitetssegmentet, där läge, standard och servicenivå spelar en allt större roll. Det passar Humlegården väl, säger vd Anneli Jansson.

Humlegårdens nyckeltal 2025:

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 2 047 mkr (1 978).
  • Den totala uthyrningen under året uppgick till 39 200 kvm (26 400), vilket motsvarar en årshyra om 160 mkr (160).
  • Driftöverskottet ökade med 2 procent och uppgick till 1 487 mkr (1 452).
  • Överskottsgraden i jämförbart bestånd uppgick till 76 procent (76).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 0,5 procent och uppgick till 1 041 mkr (1 036).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 42 487 mkr (39 090).
  • Värdeförändringen uppgick till 401 mkr (180), vilket är en ökning med 1 procent (0,5) sedan räkenskapsårets början.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 gånger (4,2), belåningsgraden till 34 procent (31) och skuldkvoten 9,2 gånger (8,7). Förändringen av nyckeltalen beror främst på förvärvet av Fenix Stockholm.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 165 mkr (164), att utbetalas i maj.
