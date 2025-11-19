Vakansgraden i Malmö upp 1,4 procentenheter på ett halvår

Nettouthyrningen i Malmö har varit negativ vilket innebär att vakanserna fortsätter öka. I centrala Malmö har vakansgraden ökat från 11,3 procent i våras till 12,7 procent under hösten. Det framgår av statistik från Citymark.

Vakansökningar noteras i de flesta områden. Det är främst det äldre kontorssegmentet som står för uppgången.

Antalet uthyrningar på hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö väntas nå rekordnivåer under 2025, uppger Citymark. Men det är främst mindre ytor som hyrs ut, de större uthyrningarna är färre än tidigare.